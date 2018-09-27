- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, barakada yaşayan 6 kişilik aileye hayırseverlerle birlikte yardım eli uzattı. Türel, hayırseverlerle görüştüğünü ve aile için prefabrik bir ev yaptırılacağını söyledi.Antalya’nın Kemer ilçesinde 4 çocuk babası Reşit Solumaz (44), bekçilik yaptığı inşaatta yüksekten düştü. Belinden sakatlanan Solumaz, inşaattaki işinden de çıkarıldı. Ailesiyle birlikte kaldığı inşaat alanından da çıkmak zorunda kalan Solumaz, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Beycik Mahallesi'nde babasına ait arsada birkaç metrekarelik bir baraka yaparak kalmaya başladı. Elektrik ve suyu olmayan barakada yaşam mücadelesi veren ailesine 590 liralık iş görmez maaşıyla bakan Solumaz, 4 çocuğunu da okula göndermeyi başardı.Solumaz’ın durumundan haberdar olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel ise, daha önce ziyaret edip ihtiyaçlarını tespit ettiği aileye yardımlarla döndü. Sosyal projeler üretmeye çalışırken bir yandan da ihtiyacı olan ailelerin yanında olmaya da gayret gösterdiğini belirten Türel, "Yakın bir zaman önce bu aileden haberdar oldum. 4 çocuklarını okutmaya çalışıyorlar. Belediyenin sosyal hizmetlerini buraya taşıdık,ancak bunlar ailenin düzenli bir yaşamı için yeterli olmuyor. Böyle olunca da araya hayırsever insanlar devreye giriyor" dedi.Modern bir Robin Hood gibi davranıp, hayır yapmak isteyen insanlarla ihtiyacı olanları buluşturduğuna dikkat çeken Türel, bu aile için de hayırsever vatandaşlarla görüştüğünü aktardı. Türel, "Yaşadıkları barakada banyo ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak alanları yok. Hayırseverler ile görüştüm. Buraya prefabrik bir ev yaptıracaklar. Onlara güzel bir yuvada yaşama imkanı sunacağız. Her şey çocuklar için” diye konuştu.Türel’in yardım ve sözlerinin ardından Solumaz ailesi ise duygusal anlar yaşadı. Reşit ve Bircan Solumaz çifti, yardımlarla çok mutlu olduklarını belirterek, Ebru Türel'e teşekkür etti.İHA