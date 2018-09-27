55. Uluslararası Antalya Film Festivali kortejine yıldız yağmuru

55. Uluslararası Antalya Film Festivali kortejine yıldız yağmuru
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Isparta Düğün Salonları

  - 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kortejine yıldız yağmuru 
 
 - Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kortejinde, sinemanın ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları Antalyalılarla buluşacak. 
  Uluslararası Antalya Film Festivali, 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında 55’inci yıla özel 55 filmle sinemaseverlere kapılarını açıyor. Sinemanın kalbinin attığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel kortej, sinemanın ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızlarını Antalyalılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 
 
  Işıklar’da son bulacak 
  Festivalle özdeşlemiş bir etkinlik olan geleneksel kortejde bu yıl da yıldız yağmuru yaşanacak. 29 Eylül saat 15.30’da Cam Piramit önünden başlayacak kortej, Yüzüncü Yıl, Anafartalar (Güllük) Caddesi, Cumhuriyet Meydanı güzergahı üzerinden devam edip, Işıklar Caddesi’nden sonra Fevzi Çakmak Caddesi’nde son bulacak. 
 
  Karnaval havasında kortej 
  6 kilometrelik kortejde festivalle yaşıt klasik otomobiller, kortej tırları, gezi otobüsleri ve festival temalı, özel tasarımlı araçlar yer alacak. Festival bando takımı, DJ performansı ve ünlü film karakterlerinin maskotlarıyla renklenecek kortej, Antalya’da festival havası estirecek. Kortejin ardından yıldızlar, açılışın düzenleneceği Cam Piramit'e geçecek.  
 
  Yıldızlar  geçidi 
  29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, dünyanın kalbindeki yönetmen Ferzan Özpetek, sinemada 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz, Terminatör 3 filminin yıldızı Kristinna Loken, ABD’li oyuncu Eric Roberts gibi çok sayıda isim festival için Antalya’da olacak. 
 
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İHA
                                         
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