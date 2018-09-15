- Antalya’nın İbradı İlçesi Ormana mahallesinde yaşayan Ali Aldemir, ata mesleği olan demirciliğe yarım asırdır devam ediyor. Ailenin 4. kuşak demirci ustası olan Aldemir, çırak bulamadığı için mesleğin son temsilcisi olduğunu ve demirciliğin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.30 metrekare dükkanında yarım asırdır demircilik yapan 66 yaşındaki Ali Aldemir, babasından kalan bu dükkanda 51 yıldır demircilik yapıldığını söyledi.Çocuk yaşta başladığı Demirciliği yıllardır özveri ile sürdüren Aldemir, mahallenin ihtiyacı olan tarım aletleri yaptığını belirterek; ‘’Tahra, balta, orak, keser, at nalı yapıyorum. Eski işlerimiz bitti ama gelen müşterinin ihtiyacını görüyoruz."Mesleği babasından öğrendiğini anlatan Aldemir, "Bu meslek bana ata mesleğidir. Ben dördüncü kuşağım. Babam, dedem ve dedemin babası da demircilik yapıyormuş. Halen devam ediyorum. Ömrüm olduğu müddetçe devam edeceğim. Mesleğe 16-17 yaşında babamın yanında başladım. Askere gidip geldikten sonra yeniden başladım. Babamla birlikte 51 yıldır demircilik yapıyorum. 1976 yılında babam vefat etti. Yanıma hiç çırak bulamadım. Çıraklık eskidenmiş. Şimdi hiç kimse zanaata heves etmiyor. Tahra, keser, orak, balta vb. birçok alet yapıyorum. Daha önceden atlara ve merkeplere nal çakardık. Fakat merkepte kalmadı. Hayvan eskiden çoktu. Her evde birer hayvan vardı. Çift ekerlerdi. Kendim emekliyim. Bu zanaatı kaybolmasın diye yapıyorum. Eskisi gibi iş yok. Bir oğlum var. Oğlum bu mesleğe heves etmedi. Bu meslekte tamamen kaybolmaya başladı. Birkaç yıl sonra hiç kalmaz."İHA