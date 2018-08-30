- 30 Ağustos Zafer Bayramı, Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.Antalya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96’ncı yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya protokolü, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Vali Karaloğlu, Garnizon Komutanı Savran ile Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunduğu tören, resmi kabul için Antalya Valiliğinde devam etti. Antalya Valiliğindeki resmi kabulün ardından Cumhuriyet Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenlendi. Üstü açık askeri araca binen Vali Karaloğlu, Türel ve Savran, protokolün ve vatandaşların bayramını kutladı. Daha sonra geçilen tören alanında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ve şiirler okundu. Program konuşmalar ve halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi.İHA