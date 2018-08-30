- Turizmin başkenti Antalya’da Granada Luxury Belek Otel'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 3 bin tatilci aynı anda havuza girerek rekor denemesi yaptı. Sayımların tamamlanmasının ardından otel Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacak.Serik ilçesi Belek turizm merkezinde hizmet veren Granada Luxury Belek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yılı dolayısıyla anlamlı bir rekor denemesine ev sahipliği yaptı.10 bin metrekare kapasitesiyle Türkiye'deki en büyük yüzme havuzuna sahip otelde 3 bin tatilci büyük zaferin yıl dönümünde aynı havuza girerek rekor denemesi yaptı. 10. Yıl ve İzmir Marşı eşliğinde 3 bin yerli ve yabancı turist noter huzurunda aynı anda havuza girdi. Ellerinde Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla rekor denemesine ortak olan tatilciler 30 Ağustos'u havuzda kutladı. Ayrıca havuzun karşısındaki ikiz kulelere havuzdaki misafirlerin alkışları eşliğinde dev Türk bayrağı açıldı. Havuz üzerindeki balon yığınlarını düşürmeye çalışan tatilci bir kadının çabası renkli görüntüler oluşturdu. Rekor denemesi havadan da görüntülendi.Çeşitli şov ve dans gösterilerinin yapıldığı rekor denemesi sonrası Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na başvuru yapılacak.Granada Luxury Belek Genel Müdürü Enis Özsinan, tüm Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.Türkiye’nin en büyük 10 bin metrekarelik havuzda 3 bin yerli ve yabancı misafirin olduğunu kaydeden Özsinan, "Tüm misafirlerimizle bugünün anlam ve önemini belirten ekinlik ve gösteriler yapıyoruz. 3 bin misafirimizi aynı anda havuza sokup rekor denemesi yaptık. Bu da başarılı sonuçlandı. Gösterilerimiz ve şovlarımız oldu. Kulemizin etrafını 35 metreden uzun dev Türk bayrağımızı açtık. Bizim ve misafirlerimiz için çok önemli bir etkinlikti" dedi.İHA