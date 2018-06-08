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26. Dosso Dossi Fashion Show

26. Dosso Dossi Fashion Show
TÜRKİYE
G.Tarihi: 08.06.2018 14:19
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Isparta Düğün Salonları

  - 26. Dosso Dossi Fashion Show 
  - Fuardan bu yılki beklenti 100 milyon dolar  
  - Antalya'da  bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, Anfaş Expo Center'de kurulan fuar ile başladı 
  - Farklı markaların satışa çıktığı tekstil standlarına yabancı misafirler büyük ilgi gösterdi 
  - 8-12 Haziran tarihleri arasındaki fuarda, hazır giyim üreticisi tekstil firmaları ile yaklaşık beş bin kişi Antalya’da buluştu 
  - Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan: 
  - "5 bin kişinin alım yapma kapasitesi yaklaşık 75 milyon dolar gibi olur, ikinci alımlarla 100 milyon doları bulacaktır" 
  - "Paris Hilton Türkiye'ye birkaç kez geldi ama ilk kez bir defilede yer alacak" 
 
- Antalya'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, Anfaş Expo Center'de kurulan fuarla başladı. Farklı markaların satışa çıktığı tekstil standlarına yabancı misafirler büyük ilgi gösterdi.   
  Türkiye’nin en büyük moda organizasyonu olma özelliğini taşıyan  Dosso Dossi, Paris Hilton'un baş manken olarak podyuma çıkacağı defile ile renklenecek. The Land of Legends’ta kurulacak özel sahnede Hilton’a Türk mankenler Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy'un yanı sıra 40 manken eşlik edecek. 
  Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında düzenlenecek organizasyonun bir diğer ayağını ise Expo Center’de kurulan fuar oluşturdu. 8-12 Haziran tarihleri arasındaki fuarda, hazır giyim üreticisi tekstil firmaları ile yaklaşık beş bin kişi Antalya’da buluştu. Dosso Dossi Fashion Show, 30 farklı ülkeden 200 şehirden hazır giyim alıcısını Antalya’ya getirmeyi başardı. 
  Yılda iki kez düzenledikleri Dosso Dossi Fashion Show ile Antalya’nın turizmin yanı sıra moda ile de anılmasını sağladıklarını söyleyen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Antalya’da Dossi Dossi Fashion Show’un bu yıl 26’ncısını düzenlediklerini söyledi. 
   
  "Uzaklara ulaşıyoruz" 
  Eraslan, Rusya’nın en uzak noktası olan Sibirya’dan bile hazır giyim alıcılarını Antalya’ya getirmeyi başardıklarını belirtti. Geçtiğimiz yıllarda Victoria’s Secret’in ünlü Brezilyalı modelleri Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros’u aynı anda podyuma çıkararak dünya genelinde büyük ses getirdiklerini hatırlatan Hikmet Eraslan, "Tüm bu ünlü isimleri Antalya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Güzel ülkemizin ve tatil cenneti Antalya’nın tanıtımına da katkıda bulunmak bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi. 
    
  "5 kişilik alım heyeti" 
  Yurt dışından alım heyetlerini Türkiye’ye getirerek tekstil sektörüne katkıda bulunduklarını dile getiren Eraslan, "Yıllardır yaptığımız organizasyonla sadece tekstil değil, turizmi ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağladı. Geçen dönem yaptığımız organizasyonda dünya çapında 420 milyon görünürlülüğe ulaştık. O dönem Adrina Lima, İsabeli Fontana gibi modellerle bu başarıyı yakaladık. Bu dönemde Paris Hilton ve diğer top modellerle birlikte başarıyı yakalayacağız" diye konuştu. 
  Bu yıl da görkemli bir defile hazırladıklarını kaydeden Hikmet Eraslan, "Bu şovu yurt dışından gelen 5 bin kişilik alım heyeti izleyecek. Şov ülkemizin tanıtımına ve ihracatına katkı sağlıyor" dedi. 
   
  "Sadece bizde var" 
  Dosso Dossi Fashion Show’un sadece Antalya’da değil yurt dışında da müşterilerinin ayağına gitmeye başladığının atını çizen Eraslan, "Moskova, Almata, Bakü’de ve başka illerde çalışmalarımız var. Bütün profesyonel alıcıların belirli bir miktarda ürün alabilme kaydıyla, Dosso Dossi ile irtibata geçme ve alım garantisini bize vermesi, bizim de onlara tatil vermemizle başlayan bir konsept. Bunu dünyada sadece biz yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. 
  Türkiye’nin turizmde yeniden yükselişe geçtiğini dile getiren Eraslan, daha önce alım yaparken tereddütte olan kişilerin, ekonomisin düzelmesiyle alım gücünün arttığına dikkati çekti. 
  Müşteri portföyünün zamanla kaliteye önem vermeye başladığını vurgulayan Eraslan, bunun da kendilerinin katma değeri yüksek ürün satmaya yönelttiğini belirtti. 
   
  "75 milyon dolarlık hacim" 
  8-12 Haziran 2018 tarihleri arasında açık kalacak fuarda 5 bin kişiyi ağırlayacaklarını kaydeden Eraslan, "Bu 5 binin alım yapma kapasitesi yaklaşık 75 milyon dolar gibi olur. İkinci alımlarla 100 milyon doları bulacaktır" dedi. 
   
  "Paris Hilton geliyor" 
  Amerikalı dünyaca sosyetik isim Paris Hilton’un yarın İstanbul üzerinden Antalya’ya geleceğini dile getiren Eraslan, "Her gelecek olan ünü isme sosyal paylaşım sitesinden, 'Merhaba Türkiye' diye bir mesaj attırıyoruz. Bunun etkisi dünyanın en uzak köşesine bile ulaşıyor. Türkiye’yi her noktaya tanıtmış oluyoruz. Bu kapsamda geçen yıl 420 milyon kişiye ulaştık. Paris Hilton daha öncede Türkiye’ye geldi ama ilk kez bir defilede bulunacak" diye konuştu. 
 
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İHA                  
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ISPARTA HABER
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