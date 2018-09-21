- Antalya'da 250 yaşlı, Alzaymır'a 'Erik Dalı' oynayarak meydan okudu. Muratpaşa Belediyesinin Yaşlı Evi üyeleri Alzaymır'a farkındalık için Antalya'nın en kalabalık meydanında ‘Erik Dalı’ oynadı. Vatandaşların da destek verdiği etkinlikte, yaşlıların sırtlarına astıkları "Farkındayım dans ediyorum", "Farkındayım resim yapıyorum", "Farkındayım müzik dinliyorum" yazılı pankartlar da dikkat çekti.Muratpaşa Belediyesinin yaşlı evleri üyesi 200 kıdemli kent sakini ‘21 Eylül Dünya Alzaymır Farkındalık Günü'nde Kapalı Yol’da ‘Erik Dalı’ oynadı. Yaşlı Evlerinin, 21 Eylül Dünya Alzaymır Farkındalık Günü’nde gerçekleştirecekleri etkinliğin heyecanı günler öncesinden başlamıştı. Son dönemin en popüler oyun havası için yaklaşık 3 aydır haftada 3 gün 6’şar saat çalışan kıdemli kent sakinleri, bugün saat 11.00’de havuz meydanında bir araya geldi. Etkinliğe dışarıdan da katılım çok oldu. Yaklaşık 250 kişinin olduğu grup, 'Erik Dalı' eşliğinde gönüllerince eğlendi.Alzaymır Farkındalık için oyun oynayan yaşlıların aynı zamanda omuzlarına astıkları "Farkındayım örgü örüyorum", "Farkındayım dans ediyorum", "Farkındayım resim yapıyorum", "Farkındayım müzik dinliyorum" yazılı pankartlar da dikkat çekti.Muratpaşa Belediyesinin Uzman Gerontoloğu Çiğdem Kütükçü, Muratpaşa Belediyesi olarak her yıl yaptıkları gibi bu yıl da farklı bir etkinlik yapmak istediklerini kaydetti. Kütükçü, “Kalbim seni unutur mu?’ dedik. Alzaymır da akıllar unutuyor. Alzaymır'ın en önemli çözümlerinden biri hareketli olmak, harekeli bir hayat geçirme ve dans etmek. Bu nedenle dans edelim dedik. Büyüklerimizde Erik Dalı müziğiyle dans etmek istedi. Onların isteklerine biz de, ‘Hay hay’ dedik” dedi.Muratpaşa Belediye Başkanı Başkan Vekili İbrahim Cephaneci ülke nüfusunun yaşlandığını kaydederek, ülke gibi Muratpaşa’nın nüfusunun da yaşlandığına dikkat çekti. Cephaneci, "Emekli şehri olarak bilinen Antalya’nın bu özelliği, eğer gerekli hazırlıkları yapmazsak ilerleyen yıllarda sorun olabilir. Muratpaşa Belediyesi olarak 60 yaş üzeri vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetler içinde bulunan yaşlı evlerimizde Alzaymır hastalığına karşı etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de bu etkinliklerinden biri olarak hem yaşlı evimiz hem de kıdemli kent sakinlerimizde Erik Dalı oynayacağız. Yaklaşık 3 aydır bugün için hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.Etkinliğe katılan 73 yaşındaki Hüsniye Yücel çok pozitif biri olduğunu dile getirerek, “Ben günü gününe yaşıyorum. Ben somurtarak duramam. Pozitif ve eğlence seven biriyim. Etkinlik çok güzel gitti. Öğretmenimiz çok güzel hazırlandı, çok güzel hazırlandık” diye konuştu.Yaşlılara mesaj veren Yücel, "Herkesin hayatında geçmişi vardır. Kimse unutamaz. Ama geçmişi kafaya takarsan ya şeker hastası ya da Alzaymır olursun. Yarını düşünmeyeceksiniz. Bugün kendinizi nasıl mutlu edebiliyorsanız öyle yaşayacaksınız” dedi.Muratpaşa Belediyesi Yaşlıevleri'nin üyesi Muratpaşalılar aynı gün, Turgut Özakman'ın Fehim Paşa Konağı adlı tiyatro oyununu sahneleyecek. Oyun, 21 Eylül'de Muratpaşa Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonu'nda saat 20.00'de sahnelenecek.İHA