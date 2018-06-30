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21. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

21. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - 21. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı   
 
 Antalya Büyükşehir Belediyesi ve  Kaş Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 21’incisi düzenlenen Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Türel ve protokol, kortej boyunca vatandaşları selamladı. Mehteran takımı eşliğindeki yürüyüşe ilçede tatil yapan turistlerin de ilgisi yoğun oldu. Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı açılış töreninde resim ve fotoğraf, el sanatları ve köy ürünleri sergileri açıldı.  
 
"3. Havaalanı turizme ve tarıma değer katacak" 
21. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hemen her ilçede düzenlenen festivallerin Antalya’ya ayrı bir güzellik ve zenginlik kattığını, marka değerini artırdığını söyledi. Kaş’ın turizm markasının güçlenmesi açısından yeni yapılacak Batı Antalya Havaalanı’nın önemine işaret eden Türel, “Bu havaalanı Kaş ve çevresine çok farklı bir değer sağlayacak. Sadece turizme değil tarıma da değer katacak. Hava taşımacılığı kolay bir şekilde yapılacak. Aynı zamanda bir gıda deposu olan Kaş’ın ürünleri daha değerli hale gelecek” dedi. 
 
"Kaş’a 200 milyonluk yatırım" 
Büyükşehir Yasası ile hizmet imkanı buldukları Kaş’ın özellikle alt yapı sorununu ortadan kaldırmak için büyük çaba gösterdiklerini belirten Başkan Türel, şunları söyledi:  
“Toplamda 200 milyon üzerinde bir yatırımı Kaş a harcıyoruz. Kınık Mahallesi'ne yaptığımız Toptancı Hali, Türkiye'nin en büyük ve en modern toptancı hallerinden biri olacak. Yanında da tarım organize sanayi bölgesi ile ilgili bir adımı atıyoruz. Ağullu Mahallesi yaklaşık 7 milyon liraya inşa ettiğimiz otogar artık tamamlanmak üzere. Kanalizasyondan içme suyuna, spor salonlarından düğün salonlarına ve sıcak asfalta Kaş’ta büyük bir hizmet seferberliği gerçekleştirdik.” 
 
"Kazanan Türkiye oldu" 
24 Haziran seçimlerinde kazananın Türkiye olduğunu ifade eden Başkan Menderes Türel, “AK Parti’ye oy veren vermeyen herkesin kazandığı bir seçim oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Aldığımız bu güçle yola devam edip, yapacağımız daha çok iş olduğunu düşünüyorum” dedi. 
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da, "Kaş butik turizm, organik tarım merkezidir. Denizi ile tarihi ile doğası ile her zaman Güzel. Kaş'ın bu güzelliğini koruyacağız.  Güzelliğini korurken, potansiyelinden daha çok katma değer üreteceğiz, faydalanacağız. Kaş'a ulaşım sorununu çözüyoruz. Batı Antalya havaalanımızı yapacağız, 2022 de ilk uçağı indireceğiz, Antalya-Kumluca-Finike-Kaş ve Kaş-Muğla arası yolumuzu duble yola çevireceğiz. Kaş'ımızın tarım potansiyelini de büyütüyoruz” dedi. 
 
  “Tüm Antalya'nın milletvekiliyim” 
  Atay Uslu, 24 Haziran seçimlerindeki Antalya’nın desteği için teşekkür ederek şöyle devam etti: "Kazanan Türkiye olmuştur, milletimiz olmuştur. Biz tüm Antalya'nın milletvekiliyiz. Hükümetimiz Türkiye'nin hükümeti. Sevmek, sevilmek, sevdirmek ahdimizdir. Antalya'yı Seviyorum. Festivalimizin Kaş'a hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. 
 
  Kaş Belediye Başkanı Kocaer:"Dostluğa atılan kulaç" 
  Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer ise, ilçenin uluslararası tanıtımını yapmak ve Türk turizmindeki payını yukarı çekmek amacıyla düzenlenen festivalin Kaş'ın turizm potansiyeline değer kazandırdığını kaydetti. Etkinlikler kapsamında Pazar günü yüzme yarışı yapılacağını anlatan Kocaer, Meis'ten startı verilecek yarışta yüzücülerin 7.5 kilometrelik parkuru geçerek Kaş'a ulaşacağını söyledi. Kocaer, "Bu yarışmanın amacı Türkiye-Yunanistan dostluğu ve Kaş-Meis dostluğu için barış kulaçları atmaktır" diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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