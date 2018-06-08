Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) 2 Milyon abonesine yaz sezonu ile Ramazan Bayramında kesintisiz enerji vermek için tüm hazırlıklarını tamamladı.Turizm başkenti Antalya ile Burdur ve Isparta’da 2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl Ramazan Bayramı, seçim ve üniversiteye giriş sınavlarının haziran ayı içine denk gelmesi nedeniyle erken alarma geçen şirket 2 bin 321 adet trafo merkezi ve 4 bin 177 kilometre orta ve alçak gerilim enerji nakil hattını termal kamera ve kısmı deşarj cihazları ile rutin taramadan geçirerek bakımlarını yaptı. Elektrik şebekesinin yaklaşık yüzde 75-80’i atmosferik şartlara açık havai hatlardan oluşan AEDAŞ, olası arızaların önüne geçmek amacıyla ana fiderlerin bakımını da gerçekleştirdi.Yabancı turistlerin yanı sıra özellikle uzun bayram tatillerinde yoğun bir yerli turist akınına uğrayan bölgede, bu dönemlerde artan enerji talebine karşı ek önlemler alındığını belirten yetkililer, Ramazan Bayramı boyunca olası arızalara müdahale etmek üzere personelin sahada hazır tutacağı ifade edildi.24 Haziran günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle şimdiden kriz masası oluşturarak tüm personel, mühendis ve yöneticilerin izinlerinin iptal edildiğini vurgulayan yetkililer, “Seçim günü 24 saat esaslı çalışan arıza onarım ve bakım ekiplerinin vardiya düzenleri yeniden belirlendi. Olağanüstü durumlara karşı da ön hazırlıklar tamamlandı. Araç ve personel takviyeleri gibi konularda ekipler arası gerekli destek ve dayanışmayı gün boyunca sağlayacak bir iş planı oluşturan şirket, seçim sonuçlanıncaya kadar yatırım, bakım ve onarım kaynaklı planlı elektrik kesintisi yapmayacak. Bu arada olası kesintilere karşı alınan önlemler kapsamında 32 adet TEİAŞ trafo merkezine ve kritik bölgelere arıza onarım personeli yerleştirilecek” dedi.Şirket yetkilileri, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesine yönelik olarak da hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek, “Olası bir arızaya karşı 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında okullara yakın bölgelerde nöbetçi ekipler bulunduracağız. Yine sınav günleri yatırım, bakım ve onarım kaynaklı tüm planlı elektrik kesintilerini de iptal edecek” diye konuştu.Yaz döneminde elektrik tüketiminde büyük artış yaşanması nedeniyle, mevcut tüketicilerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de kesintisiz enerji sağlamak hedefiyle bakım ve onarım çalışmalarının büyük bölümünü önceden tamamladıklarını ifade eden AEDEŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Turizmde bu yıl büyük bir canlanma gözleniyor. Geçen yılki verilere baktığımızda en yüksek tüketimin temmuz ayında yaşandığını görüyoruz. Bu yıl Haziran ayında da arka arkaya ülkemiz için önemli günler yaşanacak. Biz de Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına yönelik olarak elektrik tüketiminin yoğun olacağını tahmin ettiğimiz bölgelerdeki trafoları tespit ederek 110 adet trafomuz için güç artışına gittik. Bağlantı Anlaşma Gücünü artırması gereken müşterilerimizi arayarak konuyla ilgili ön bilgilendirme yaptık. Ayrıca, müşterilerimizi yazılı olarak da bilgilendirdik. Sıcak havalarda klima kullanımının da etkisiyle Alanya, Manavgat, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde tüketimin arttığından hareketle bu bölgelerde yatırım çalışmalarına öncelik vererek, bakım ve onarım çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Tüm bölge genelinde yaz aylarına yönelik hazırlıklarımızı tamamladık, ekiplerimizi alarm durumuna geçirdik.”İHA