2 milyon 743 bin çiçek Antalya’yı güzelleştiriyor

- Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi’nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü bitki üretim tesisinde üretilen bitki türü 10’a çıkarken bu yıl içinde yetiştirilen mevsimlik bitki sayısı 2 milyon 743 bine ulaştı.Muratpaşa’da Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bitki üretim tesisinde, 10 tür mevsimlik bitki-çiçekten, bir yılda 2 milyon 743 bin adet üretildi. Ermenek Mahallesi’nde 35 dönüm alan üzerine kurulu ve içinde İtalya’dan ithal edilen yüksek teknolojiyle donatılmış seraların bulunduğu tesiste bahar ve yazlık olarak kedi tırnağı, salvia, yer minesi, püskül çiçeği, hanım çiçeği, kadife çiçeği, Cezayir menekşesi üretimi gerçekleştirildi. 1 milyon 453 bin bahar ve yazlı bitki yıl içinde Muratpaşa Belediyesi’nin park ve bahçelerine dikimi gerçekleştirilirken kış döneme için de menekşe, alyssum ve aslanağzı üretimi yapıldı. Üretilen 1 milyon 290 bin kışlık bitkinin dikimi ise başladı.İHA