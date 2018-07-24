2 bin yıllık Antiochia ad Cragum kenti kazılarında yeni mozaik alanlar bulundu

2 bin yıllık Antiochia ad Cragum kenti kazılarında yeni mozaik alanlar bulundu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 24.07.2018 16:26
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Isparta Düğün Salonları
 
  - 2 bin yıllık Antiochia ad Cragum kenti kazılarında yeni mozaik alanlar bulundu 
  - Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Nebraksa Üniversitesi ile birlikte düzenlenen kazı çalışmalarında ortaya çıkan ikinci hamamda yeni mozaik alanları bulundu 
 
 - Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan Antiochia ad Cragum antik kentinde kazılar yeniden başladı. 2005 yılından bu yana Amerika’nın Nebraska Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği kazılarda ortaya çıkan ikinci hamamın zemininde yer alan mozaikler ise kazı ekibini heyecanlandırdı.   
  Kazıların bu yılki ayağına 41’i Türkiye’den olmak üzere 80 öğrenci katıldı. Kazı Başkanlığını Nebraska Üniversitesinden Prof. Dr. Michael Hoff’un yaptığı kazılar, bu yıl yeni alanlarda devam etti. Yapılan kazılarda ortaya çıkan ikinci hamamın zemininde yer alan mozaikler ise kazı ekibini heyecanlandırdı.   
  Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, kazı ekibini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Hoff, Başkan Çelik’in ziyaretinden çok mutlu olduklarını belirterek verdiği destekten ötürü teşekkür etti. 
 
  "Her sene farklı umutlarla geliyoruz" 
  Projede Amerikalı ve Türk öğrencilerin ortak çalışma yaptıklarını belirten Hoff, Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği karar doğrultusunda öğrencilerin yüzde elli birlik bölümünü Türk öğrencilerin oluşturduğunu söyledi. 
  5 haftadır bölgede çalışma yaptıklarını dile getiren Hoff, "3 Ağustos tarihinde arazideki kazı çalışmamız sonlanmış olacak. Her sene buraya gelirken farklı umutlarla geliyoruz. Aklımızdaki sorulara yanıt bulmak için buraya geliyoruz. Her sene buranın tarihi ile ilgili veriler elde etmek için çalışıyoruz. Bu da bizi heyecanlandırıyor tabi ki. Kazı çalışmalarımız sırasında bulduğumuz sikke, seramik, cam buluntular ya da mimari yapılar oluşturmaya çalıştığımız pazılın bir parçasını oluşturuyor. Her geçen günde bulduğumuz buluntularla bu tarihi süreci tamamlamaya çalışıyoruz. Bu senenin en önemli buluntularından bir tanesi az önce gördünüz mozaik zemin. Bu mozaiğin daha önce de benzeri bulunmuştu. Bu yılki en önemli bulgumuz bu. Beklenilen bir şeydi ama bu kadar güzeli beklenmiyordu. O dönem ki yaşayan halkın refah seviyesini de ortaya koyan bir buluntu aynı zamanda. Ve büyük bir ihtimalle benzerlerini bu hamam içinde bulmaya devam edeceğiz gibi görünüyor" dedi. 

  Kazı ekibini ziyaret ederek bilgiler alan Başkan Çelik ise ekibe emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Hocamıza ve ekibine elimizden geldiğince destek veriyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Her zaman yanlarındayız. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Gelecek yıl yine bekliyoruz" diye konuştu. 
 
  Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti hakkında 
  Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güneyköy Nohut yerinde bulunuyor. Antik kent adını Kommegene Kralı IV. Antiochos’tan almıştır. Günümüzde kazı çalışmaları devam eden antik kentin kalıntıları denize doğru dik inen üç tepe üzerinde bulunmaktadır. Kent antik çağda "Dağlık Klikya" olarak bilinen bölgenin sınırları içinde yer almaktadır. Roma ve Bizans Dönemlerinde de yerleşim görmüş olan kentte günümüze ulaşan yapılar orta çağ kalesi, agora, sütunlu cadde, kilise, hamam, anıtsal kapı, tapınak, nekropol alanındaki anıt mezarlar ve triconhos'dur. Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti’nde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleri ile Nebraska Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Michael Hoff başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmasında (2015) tahminen M.S. 2.yüzyıl veya M.S. 3.yüzyılın başına ait olduğu tahmin edilen mitolojik medusa figürü bulunmuştu. 
 
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İHA
                                         
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