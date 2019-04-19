Mersin'de 2 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi



Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adreste kaçak içki bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda, çeşitli ebatlardaki plastik bidonlar içerisinde 2 bin 650 litre kaçak içki ele geçirdi.

Evdeki bir şüpheli gözaltına alındı.



MERSİN (AA) -

