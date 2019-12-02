2 Aralık Altın fiyatları hızla düşüyor!

2 Aralık Altın fiyatları hızla düşüyor!
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Isparta Düğün Salonları
2 Aralık Altın fiyatları hızla düşüyor! Bilezik, gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları haftaya hareketli başladı. 02 Aralık pazartesi günü itibariyle altın fiyatları belli oldu. Birçok yatırımcının tercihi olan cumhuriyet altın alış 1.778,46 satış 1.823,08 çeyrek altın alış 431,14 satış 440,94 gram altın alış 269,45 satış 269,69 işlem görüyor. Peki altında son durum ne? İşte, canlı altın fiyatları...

Haftanın ilk günü itibariyle altın fiyatları belli oldu! 2 Aralık pazartesi günü gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları canlı olarak aktarılıyor. Büyük ve küçük yatırımcıların merak ettiği Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre gram altın 269,69 liradan çeyrek altın ise 440,94 liradan işlem görüyor. İşte, cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere 02 Aralık diğer altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan 2 Aralık altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:
Gram Altın fiyatı
Gram altın hareketli bir grafik ortaya koydu. Özellikle ABD Başkanı Trump'ın Hong Kong'da göstericileri destekleyen yasayı onaylamasının ardından dolarla birlikte çıkışa geçti. Kısa ve uzun vadeli yatırımcıların en çok tercih ettiği ve satın aldığı altınlar arasında altınlar arasında yer alan gram altın haftaya düşüşle başladı. Gram altın 02 Aralık pazartesi günü itibariyle 269,69 lira seviyesinden serbest piyasada işlem görüyor.
Çeyrek Altın fiyatı
Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca yukarı yönlü hareket etti. Haftanın ilk günü itibariyle 440,94 lira seviyesinden işlem görüyor.
Yarım Altın fiyatı: 881,88 TL
Tam Altın fiyat: 1.758,36 TL
Cumhuriyet Altını fiyatı: 1.823,08 TL
Ons fiyatı: 1.460,29 TL

Ata Altın fiyatı: 1.823,08 TL

14 Ayar Bilezik fiyatı: 153,72 TL

18 Ayar Bilezik fiyatı: 196,87 TL

22 Ayar Bilezik fiyatı: 245,95 TL
İkibuçuk Altın fiyatı: 4.379,71 TL

Beşli Altın fiyatı: 8.764,82 TL
 
 
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