- 19’uncu Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne doğru

- Festivalde dünyaca ünlü 285 müzisyen, müzikseverlerle buluşacak



“Antalya kültür ve sanatın başkenti noktasında önemli gelişmelere tanıklık ediyor”

“Kültür, sanat ve sporla ilgilenen çocuk dünyanın tehlikelerinden uzak duruyor”

“Karne hediyem piyano oldu”

Aykal: “Genç piyanistler artık dünya sahnesine çıkıyorlar”

285 müzisyen, müzikseverlerle buluşacak

Festival programı ise şöyle:

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1 Eylül’de başlıyor. Festivalde dünyaca ünlü 285 müzisyen, müzikseverlerle buluşacak.Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festival sanat yönetmeni Gürer Aykal, festival koordinatörü Dilaver Tanık, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü İbrahim Sezer, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Çelik katıldı.Toplantıda konuşan Başkan Türel, Antalya’nın her noktada lider olması gerektiği noktasında çalıştıklarını söyledi. Antalya’nın turizmde, tarımda başkent olduğunu dile getiren Başkan Türel, “Sporun da başkenti olması için çalışıyoruz. Antalya kültür ve sanatın başkenti noktasında önemli gelişmelere tanıklık ediyor. Bu kapsamda bu yıl piyano festivalinin 19’uncusunu gerçekleştiriyoruz. 2001 yılından bu yıla kadar her yıl gelişen piyano festivali kentimizin marka değeri haline geldi. Bunu önemsiyoruz. Antalya’nın uluslararası sanat şehri kimliğini bu festivalle pekiştiriyoruz. Uluslararası Piyano Festivali her yıl sanatseverlerin merak ve heyecanla beklediği bir etkinlik haline geldi” dedi.Türel, festivale katılım biletlerinin yüzde 60’ından fazlasının bittiğini belirtti. Festivale katılım noktasında gençler ve çocukları önemsediklerinin altını çizen Başkan Türel, “Bizim kültür ve sanat etkinliklerimizin hedefinde gençlerin sanata, kültüre, müziğe teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor. Kültür, sanat ve sporla ilgilenen çocuk dünyanın tehlikelerinden de uzak duruyor” diye konuştu.Piyanoya ilgisinin ise nasıl başladığını katılımcılarla paylaşan Türel, “Lise birinci sınıfta arkadaşımın biri piyanonun başına geçti ve çok iyi çaldı. Ona imrendim ve özendim. O dönemde karnesi başarılı gelen öğrencilere aileler hediye alırdı. Ben de hemen eve gelip, bu dönem takdir alırsam hediye olarak piyano istediğimi söyledim. Takdir aldım ve hediye olarak ailem piyano aldı. Piyanoya bu vesileyle başladım” şeklinde konuştu.Piyano festivaline çocuk ve gençlerin de büyük katılım gösterdiğini dile getiren Menderes Türel, “O büyük sanatçıları gençlerimiz kendilerine örnek alma ya da onların başarılarını elde etme gayreti içinde oluyorlar. Ya da müzikle iştigal etmeye başlıyorlar” dedi.285 müzisyenin müzikseverlerin karşısına çıkacağının altını çizen Başkan Türel, kendisini ise en çok Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması’nın heyecanlandırdığını vurguladı. Türel, yarışmanın kazananlarının 4 Eylül akşamı AKM Aspendos Salonu’nda Gürer Aykal şefliğinde, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte konser vereceğini kaydetti.Antalya’da 1-9 Eylül tarihleri arasında müzik şöleni yaşanacağına dikkati çeken Türel, gelecek yıllarda etkinliklerin ilçelerde de yapılması için çalışacaklarını bildirdi.Türel, festivale yabancı turistlerin de katılım gösterebilmesi için tarihi, turizmde doluluğun devam ettiği eylül ayı başına çektiklerinin altını çizdi.Gürer Aykal ise, bu festivali piyanist bir başkan sayesinde yapabildiklerini belirterek, “Antalya’da Türkiye duymadan birçok piyanisti siz duydunuz. Genç piyanistler artık dünya sahnesine çıkıyorlar. Antalya genç yeteneklere ev sahipliği yapıyorlar Şanslıyım çünkü siz piyanist bir başkansınız. Antalya bu güzelliklere layık” diye konuştu.Festival, 1 Eylül Cumartesi günü, İspanya’nın önemli Flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles’in vereceği konserle başlayacak. Vokal performansını, piyano ve dans gösterisiyle ile zenginleştirerek tutkulu bir dünyanın kapılarını aralayan sanatçı festival kapsamında ilk kez Türkiye’de olacak.4 Eylül Salı günü, “Antalya Devlet Senfoni Orkestrası” nın Gürer Aykal şefliğinde vereceği konserde ise “Genç Yetenekler Piyano Yarışması” ın kazananları solist olarak yer alacak.“Uluslararası Antalya Piyano Festivali” kapsamında her yıl gerçekleştirilen “Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali”ne bu yıl Kenan Tatlıcı piyanosuyla 5 Eylül Çarşamba günü sahnede olacak.Tüm dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Ivan “Melon” Lewis, festivalin 6. günü Antalya’nın yenilenen yüzü ‘Sahil Antalya Yaşam Parkı’ nda müzikseverle buluşmak üzere sahne alacak. Sanatçının solo projesi olan Ivan “Melon” Lewis & The Cuban Swing Express: Cubaing Forever, 6 Eylül Perşembe günü festival kapsamında ilk kez Türkiye’de olacak.8 Eylül Cumartesi Günü, dünyaca ünlü besteci, piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, “Film Müzikleri Konseri” ile festival kapsamında izleyici ile buluşacak.Festivalin kapanışı ise 9 Eylül Pazar günü, Dhafer Youssef konseri ile olacak. Sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğini kendine özgün bir üslupla yorumlayan sanatçı, Diwan of Beauty and Odd albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak.Festival kapsamında bu yıl 1-9 Eylül tarihleri arasında Gülçin Anıl ‘Ritmik Renkler’ resim sergisi müzikseverlerin yanı sıra resim severleri de festivale davet edip, Gülçin Anıl’ın fırçası ile müziğe dokunan resimlerini Antalya Kültür Merkezi Alt Fuaye’de sanatseverlerin beğenisine sunacak. 19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde gerçekleşecek tüm etkinlikler boyunca 285 müzisyen Antalyalı müzikseverlerin huzuruna çıkacak.1 Eylül 2018, Laura De Los Angeles Piano Flemenco ‘Mar de Esperanza’ Saat: 20:30 AKM Aspendos Salonu2 Eylül 2018, Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması 1. Gün AKM Perge Salonu3 Eylül 2018, Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması 2. Gün AKM Perge Salonu4 Eylül 2018, Saat: 20:30 Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması Konseri - Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, ŞEF: Gürer Aykal, AKM Aspendos Salonu5 Eylül 2018, Saat: 20:30 ‘Kamuran Gün Demir Anısına’ Kenan Tatlıcı - ‘Resital’ AKM Perge Salonu6 Eylül 2018, Saat: 20:30 Ivan ‘MELON’ Lewis & The Cuban Swing Express ‘Cubaing Forever’ Sahil Antalya Yaşam parkı8 Eylül 2018, Saat: 20:30 Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Solist: Fahir Atakoğlu ‘Film Müzikleri Konseri’ AKM Aspendos Salonu9 Eylül 2018, Saat: 20:30 Dhafer Youssef ‘Diwan of Beauty and Odd’ AKM Aspendos Salonu 18.Uluslararası Antalya Piyano FestivaliİHA