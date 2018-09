Sanatseverlerin merakla beklediği ve biletleri günler öncesinden tükenen “19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali”nin ilk konseri, görkemli bir açılışa sahne oldu.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ev sahipliğinde, dünyaca ünlü şef Gürer Aykal’ın Sanat Yönetmenliğini üstlendiği festival; İspanyol Flamenko yıldızı Laura De Los Angeles’in konseri ile başladı.19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali bu yıl bir ilke de ev sahipliği yaptı. Ebru Türel’in girişimleriyle organize edilen Gülçin Anıl “Ritmik Renkler” Resim Sergisi ziyaretçi akınına uğradı. Festival alanı - fuayede sergilenen eserler, konsere gelen seyirciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Sergiyi ziyaret edenlerden büyük memnuniyet duyan Gülçin Anıl; “Sanat, sanata değer verildiği sürece var olur. Sanata bu denli değer veren Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel ve kendisi de resimle ilgilenen sevgili eşi Ebru Türel’e sanata katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun açılış programında, İspanyol Flamenko sanatçısı Laura De Los Angeles, Antalya Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Konserde davetlileri Türkçe "Merhaba" diyerek selamlayan Laura De Los Angeles, "İyi akşamlar, Türkiye’de olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Seyircilerin büyük coşkuyla eşlik ettiği konser, salonda flamenko rüzgarı estirdi.Etkinlik öncesi programın açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Antalya'yı kültür ve sanatın da başkenti yapma hedeflerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Bu yolda emin adımlarla ilerlerken, bu hedefimize en büyük katkıyı sağlayan festivallerimizden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin bu yıl 19'uncusunu düzenlemenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Piyano festivalimiz, kentimizin marka değerine önemli katkılarda bulunuyor, Antalya'nın uluslararası sanat şehri kimliğini pekiştiriyor. Ne mutlu bizlere ki Uluslararası Antalya Piyano Festivali, her yıl sanatseverlerin merak ve heyecanla beklediği bir etkinlik haline geldi."Organizasyon, dünyaca ünlü sanatçıların müzikseverlerle buluşmasının yanında genç yeteneklerin desteklenmesi noktasında da çok önemli bir görev üstleniyor. Festival bu yıl, 2-3 Eylül tarihlerinde “Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması”na sahne olacak.Gürer Aykal başkanlığındaki jüri üyeleri, Türkiye’nin genç piyanistleri ile buluşacak ve yetenekli gençleri belirleyecek. Yarışmanın kazananları ise; 4 Eylül akşamı AKM Aspendos Salonu’nda Gürer Aykal şefliğinde, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte konser verecek.Festival; 4 Eylül Salı günü, “Antalya Devlet Senfoni Orkestrası” nın Gürer Aykal şefliğinde vereceği konserde ise “Genç Yetenekler Piyano Yarışması” nın kazananları solist olarak yer alacak.“Uluslararası Antalya Piyano Festivali” kapsamında her yıl gerçekleştirilen “Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali”ne bu yıl Kenan Tatlıcı piyanosuyla 5 Eylül Çarşamba günü sahnede olacak.Tüm dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Ivan “Melon” Lewis, festivalin 6. günü Antalya’nın yenilenen yüzü ‘Sahil Antalya Yaşam Parkı’ nda müzikseverle buluşmak üzere sahne alacak. Sanatçının solo projesi olan Ivan “Melon” Lewis & The Cuban Swing Express: Cubaing Forever, 6 Eylül Perşembe günü festival kapsamında ilk kez Türkiye’de olacak.8 Eylül Cumartesi Günü, dünyaca ünlü besteci, piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, “Film Müzikleri Konseri” ile festival kapsamında izleyici ile buluşacak.Festivalin kapanışı ise 9 Eylül Pazar günü, Dhafer Youssef konseri ile olacak. Sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğini kendine özgün bir üslupla yorumlayan sanatçı, Diwan of Beauty and Odd albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak.19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde, gerçekleşecek tüm etkinlikler boyunca 285 müzisyen Antalyalı sanatseverlerle buluşacak.1 Eylül 2018, Laura De Los Angeles’ Piano Flemenco ‘Mar de Esperanza’ Saat: 20:30 AKM Aspendos Salonu2 Eylül 2018, Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması 1. Gün AKM Perge Salonu3 Eylül 2018, Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması 2. Gün AKM Perge Salonu4 Eylül 2018, Saat: 20:30 Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması Konseri - Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, ŞEF: Gürer Aykal, AKM Aspendos Salonu5 Eylül 2018, Saat: 20:30 ‘Kamuran Gün Demir Anısına’ Kenan Tatlıcı - ‘Resital’ AKM Perge Salonu6 Eylül 2018, Saat: 20:30 Ivan ‘MELON’ Lewis & The Cuban Swing Express ‘Cubaing Forever’ Sahil Antalya Yaşam Parkı8 Eylül 2018, Saat: 20:30 Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, SOLİST: Fahir Atakoğlu ‘Film Müzikleri Konseri’ AKM Aspendos Salonu9 Eylül 2018, Saat: 20:30 Dhafer Youssef ‘Diwan of Beauty and Odd’ AKM Aspendos Salonu 18.Uluslararası AntalyaİHA