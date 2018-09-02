1800 yıllık antik stadyum dans gösterisine ev sahipliği yaptı

1800 yıllık antik stadyum dans gösterisine ev sahipliği yaptı
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Isparta Düğün Salonları
  - 1800 yıllık antik stadyum dans gösterisine ev sahipliği yaptı 
 
 - 1800 yıllık Perge Antik Stadyumu, Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) organize ettiği Pasha Dance teatral dans gösterisine ev sahipliği yaptı.     
  Perge Antik Stadyumu'nda Pasha Dance ekibi, seyircileri bir saat boyunca nefesleri kesen dans gösterisiyle buluşturdu. Seyircinin alkışlarını hiç durdurmadığı etkinlik, Antalya protokolünden de tam not aldı. Osmanlı tarihinden ve Osmanlı topraklarında yaşamış kültürlerin danslarından izler taşıyan teatral dans gösterisi, şaşırtıcı bir sonla seyircileri duygulandırdı. Gösterinin bitmesine yakın Türk bayrağıyla gerçekleştirilen dansta barkovizyona Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüleri yansıdı. 13’üncü yüzyılı anlatarak başlayan dans gösterisi, Cumhuriyet’in kuruluşunun anlatılmasıyla sona erdi. 
  Gösteri sonunda plaket takdimi için sahneye çıkan ATAV Başkanı Gül Ege, “Antalya’da birçok etkinliğin aynı anda gerçekleştiği bu önemli günde izleyici sayımız bizleri gururlandırdı. Bu gecenin görsellerini, vakıf çatısı altında bulunan Antalya Kongre Bürosu’na gelen büyük grupların burada etkinliklerini yapmalarına yönelik taleplerinin oluşması için kullanacağız ve bu muhteşem hazineye dikkat çekmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
  1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Perge Antik Kenti’nde tüm dünyaya barış mesajı verme amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini kaydeden Ege, şöyle konuştu: 
  “Bugün Dünya Barış Günü’nde medeniyetin toplandığı antik kentimiz Perge’den turizmle dünyaya bir barış mesajı vermek istedik. Kültürleri birbirine kaynaştıran ve kesinlikle kültürlerin yer değişimine ve birleşimine imkan sağlayan tek lisan turizm. Eğer barış varsa turizm vardır, turizm varsa da barış orada mutlaka ama mutlaka vardır. Dolayısıyla dünyanın ilk antik kent belediye başkanı Plancia Magna’nın burada bugün ruhu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kent bir kadın tarafından yönetilmiş, bu gece de birkaç kadının imecesiyle ortaya çıktı. Pasha Dance Yapımcısı Serpil Sunay hanım vakfımıza gelerek kentimize büyük bir iyilik yaptı. Ben bu gösteriyi Perge Yılı’nda ücretsiz olarak yapmak istiyorum dedi ve Antalya Tanıtım Vakfı olarak bu talebi memnuniyetle karşıladık.” 
  Ege, Antalya Tanıtım Vakfı tarafından başlatılan ‘Bir sütun da sen dik’ projesine destek verilmesini isteyerek, "Valimizin de önderliğini yaptığı ‘Perge Yılı’ için Antalya Tanıtım Vakfı ‘Bir Sütun da Sen dik’ kampanyasıyla kazıdaki çalışmalara maddi anlamda büyük bir katkı sağlamaya çalıştı. Bugün de Pasha Dance ekibi bir sütun ayağa kaldırarak çalışmalara destek oldu. Sizler şahsi olarak veya şirketinizle burada bir sütun ayağa kaldırmak isterseniz, emin olunki bu kentin henüz yüzde 30’unun kazılmış olduğunu düşünürseniz, hızla bu kent canlanırsa inanın bana deniz güneş kuma sıkışmış turizmi mutlaka iyi noktalara taşırız. O nedenle Perge Antik Kenti çok önemli” şeklinde konuştu. 
  Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na plaket takdiminin ardından ATAV’ın organizasyonuna sponsor olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu Belediyesi, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Müze Müdürlüğü, Effect Ses Işık, Memorial Hastanesi, IC İçtur, Nüans Organizasyon ve dans gösterisini hazırlayan Balance Event Company şirketine teşekkür plaketi verildi. 
 
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İHA                        
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