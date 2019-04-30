Bu yıl 18'incisi gerçekleşen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Quartet Mapa Oda Müziği Topluluğu Tarsus ilçesinde konser verdi.Quartet Mapa Oda Müziği Topluluğu'nun Saint Paul Müzesi'ndeki konserini, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, festivalin yürütme kurulu başkanı Selma Yağcı ve çok sayıda sanatsever izledi.Başkan Bozdoğan, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, köklü tarihe sahip olan Tarsus'un çok önemli bir kent olduğunu belirtti.Tarsus Belediyesinin bu yıl 151'inci yılını kutladığını ifade eden Bozdoğan, "Belediyenin 151'inci yılında 151 çok önemli etkinlik yapacağız. Bu etkinlikler için sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacımız var. Tarsus kültürel etkinliklere aç bir kent." diye konuştu.Solistliğini Hüseyin Ulutaş'ın yaptığı topluluk, seslendirdiği şarkılarla sanatseverlerden büyük alkış aldı.MERSİN (AA) -