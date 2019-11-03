'16. İstanbul Bienali'nde son hafta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen "16. İstanbul Bienali", 10 Kasım'da sona erecek.

'16. İstanbul Bienali'nde son hafta
TÜRKİYE
G.Tarihi: 03.11.2019 19:29
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Isparta Düğün Salonları

"Yedinci Kıta" başlığı altında 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eserini bir araya getiren "16. İstanbul Bienali", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'da ücretsiz olarak gezilebiliyor.

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❮❯"16. İstanbul Bienali"nde son hafta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen "16. İstanbul Bienali", 10 Kasım'da sona erecek. "Yedinci Kıta" başlığı altında 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eserini bir araya getiren bienal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'da ücretsiz olarak gezilebiliyor. ( Salih Şeref - Anadolu Ajansı )

 

Küratörlüğünü sanat dünyasının önde gelen isimlerinden akademisyen ve yazar Nicolas Bourriaud'nun üstlendiği bienal, günümüzün en önemli meselelerinden biri olan ekolojiyi farklı açılardan ele alan eserlere ev sahipliği yapıyor.

İnsanlığın sebep olduğu doğal veya kültürel atıklara antropoloji ve arkeolojinin araçlarıyla bakan güncel sanat çalışmalarına yer veren bienalin direktör Bige Örer, etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Örer, bienalde 56 sanatçı ile birlikte çalıştıklarının altını çizerek, sanatçılardan 36'sının "16. İstanbul Bienali" için yeni eser ürettiğini dile getirdi.

"Her bienal, gerçekleştirildiği coğrafyaya, zamana ve mekana cevap vermekle yükümlüdür"

Bienalin birlikte çalıştığı sanatçılara yeni eser üretmelerini teşvik edici ve kolaylaştırıcı bir alan açtığını kaydeden Örer, şöyle konuştu:

"Dünyanın gerçekten çok farklı yerlerinden, farklı kuşaklarından, farklı dertleri olan sanatçılar bienalde. Türkiye dışından gelen sanatçıların İstanbul'da vakit geçirmelerini, farklı üreticilerle buluşmalarını, araştırma yaptıkları konuyla ilgili daha yerel bilgi ve deneyimden yola çıkarak o alanın desteklemesini önemsiyoruz. İstanbul Bienali için üretilen eserlerin daha sonra çok farklı sergilerde, müze koleksiyonlarında yer aldığını görmek de ayrıca bizi çok mutlu ediyor."

Bige Örer, her bienalin, gerçekleştirildiği coğrafyaya, zamana ve mekana cevap vermekle yükümlü olduğunu aktararak, "Bienalin temasının ve başlıklarının seçilmesinde kimi zaman belki daha öncü tartışmalar, ama hep önemli aciliyetli ve zamanında tartışmalara katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu bienalde de aslında ekolojik meselelerin aciliyetine ilişkin yıllardır sivil toplum örgütlerinin, akademisyenlerin paylaştığı araştırmaların ışığında sanat ne söyleyebilir, sanatın dili bilimin dilinden farklı olarak ne ortaya koyabilir bunun izini sürdük diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanatsal etkinlik olarak didaktik bir dille hareket etmiyoruz"

16. İstanbul Bienali'nin, insanlara çevre konusunda farkındalık kazandırmayı da amaçladığını kaydeden Örer, felaket senaryosu dayanılmayacak şiddette ulaştığında bu farkındalığın eyleme dönüşebileceğini vurguladı.

Bienal Direktörü Örer, bir sanatsal etkinlik olarak didaktik bir dille hareket etmediklerinin altını çizerek, "Farkındalık yaratmak tabii ki istediğimiz arzu ettiğimiz bir şey. Bunun için de sivil toplum örgütüyle birlikte düşünüyor ve neler yapılabileceğini konuşuyoruz ama bunun ötesinde aslında sanatın diline de sanatçıların kendi kurdukları dünyalara da güvenimiz sonsuz." diye konuştu.

Devam eden etkinlikler ve performanslar

Bienal sanatçıları Güneş Terkol ve Güçlü Öztekin'in, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin 4. katında ziyaretçiler için kolektif bir buluşma noktası olarak tasarladıkları "Worlbmon" alanında, 10 Kasım'a kadar çeşitli performanslar, yetişkin atölyeleri, gösterimler, müzik etkinlikleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Eva Ko'atkova, Max Hooper Schneider ve Jennifer Tee, 9 Kasım'da müzede performans sahneleyecek.

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