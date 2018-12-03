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15 Temmuz şehitlerinin aileleri Antalya’da bir araya geldi

15 Temmuz şehitlerinin aileleri Antalya’da bir araya geldi
TÜRKİYE 0
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  - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mesaj 
  - 15 Temmuz şehitlerinin aileleri Antalya’da bir araya geldi 
  - Şehit ailelerine mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan:   
  - “Önümüzdeki dönemde siz şehit yakınlarımızdan beklentimiz 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşarak tankların arasından kaçan, darbecilere alkış tutan, FETÖ’cü alçaklara sahip çıkan kesimlerin propagandalarına itimat etmemenizdir” 
 
- 15 Temmuz hain darbe girişiminde yakınlarını şehit veren aileler Antalya’da bir araya geldi. G-20 zirvesi nedeniyle Arjantin’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit ailelerine bir mesaj gönderdi.  
  15 Temmuz Derneği tarafından “Biz büyük bir aileyiz” temasıyla Antalya’da şehit aileleri için düzenlenen buluşmanın ilk gününe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Etkinliğin ikinci gününde derneğin kurucularından olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehit yakınlarıyla bir araya geldi. 15 Temmuz gecesi ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank şehit olan Bakan Varank, ailelerle tek tek ilgilendi. Varank’ın ailesiyle birlikte katıldığı buluşmada zaman zaman hüzünlü anlar yaşandı. Programda 15 Temmuz şehitlerinin emaneti olan çocuklar gönüllerince eğlenirken, G-20 zirvesi nedeniyle Arjantin’de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu. 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik mesajı okuduğu sırada duygusal anlar yaşandı.  
  Mesajına “5 Temmuz şehitlerimizin kıymeti emanetleri, çok değerli vatandaşlarım, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor, şahsıma yapmış olduğunuz nazik davetiniz için şükranlarımı sunuyorum” diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: 
  "G-20 zirvesi vesilesiyle Arjantin’e yapacağım seyahat dolayısıyla maalesef davetinize icabet edemiyorum. Bedenen sizlerin yanında bulunamasam da, ruhen, kalben ve dualarımla 15 Temmuz gazilerimiz ile şehit yakınlarımızın yanında olduğumu bilmenizi istiyorum. 15 Temmuz Derneğimizin öncülüğünde düzenlenen bu kampın sizler için bir dinlenme, kaynaşma ve dayanışma vesilesi olmasının yanı sıra istişare fırsatı da sunacağına inanıyorum."  
  Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz gecesi varlığına, bağımsızlığına ve demokrasisine kast eden hainleri hukuk önünde hak ettikleri cezaya çarptırmakta kararlı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nitekim şimdiye kadar mahkemelerimiz FETÖ terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı bulunanlar ile 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılanlar hakkında verdiği kararlarını açıklamaya başlamıştır. İlk günden itibaren hassasiyetle takip ettiğimiz başta FETÖ’cüler olmak üzere belli çevrelerce sabote edilmesine fırsat vermediğimiz bu zorlu süreci inşallah sizlerin de desteği ile milletimizin vicdanını rahatlatacak bir şekilde hitama erdirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde siz şehit yakınlarımızdan beklentimiz 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşarak tankların arasından kaçan, darbecilere alkış tutan, FETÖ’cü alçaklara sahip çıkan kesimlerin propagandalarına itimat etmemenizdir. Bu düşüncelerle vatana, bayrağa ve ezana olan sevdalarını kanlarıyla tarihe nakşeden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, Rabbim her birini cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın diyorum. Şehitlerimizin siz saygıdeğer ailelerine vakarınız, metanetiniz ve fedakârlığınız için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Derneğimize bizlere böyle bir imkânı sağladığı için teşekkür ediyor, Yüce Mevla yar ve yardımcımız olsun diyorum" dedi. 
  15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, bu tür buluşmalardaki amaçlarının aileler arasında dayanışma zemini oluşturmak olduğunu ifade ederek, benzer toplantıların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi. 
 
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İHA
                                         
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