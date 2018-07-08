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15 Temmuz eserleri seçildi

15 Temmuz eserleri seçildi
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Isparta Düğün Salonları
 
  - 15 Temmuz eserleri seçildi   
 
- Kepez Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen ‘15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar’ yarışması sonuçlandı. Ulusal çapta düzenlenen yarışmaya ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile profesyonel sanatçılar olmak üzere 355 eser katıldı.   
  Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle düzenlenen ’15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Grafik tasarım, karikatür, resim, fotoğraf, heykel kategorisinde düzenlenen yarışmada 15 Temmuz 2016 darbe girişi esnasında ve sonrasında yaşanan olaylar ve yansımaları konu edildi. Ulusal çapta düzenlenen yarışma, iki kategoride yapıldı. 1. kategoride grafik tasarım, fotoğraf ve karikatür, 2. kategoride ise resim ve heykel çalışmaları yer aldı. Haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla, yarışmacılar ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile profesyoneller olmak üzere dört ayrı grupta değerlendirildi. 
 
 Profesyonel Kategori Resim ve Heykel Kategorisi: 1. Öznur Kesdirici - Konya  (Resim), 2. Turhan Ekici - Antalya  (Resim ), 3. Ali Akyol - Aksaray   (Resim) 
 Mansiyon: Şahin Tunç - Diyarbakır  (Resim ), Emre Atlan - Aksaray   (Resim), Muhammet Hanifi Zengin - Kars  (Heykel), Engin Güney - Samsun  (Resim), Dilber İldanlı - Konya   (Resim) 
 
  Profesyonel Kategori Grafik Tasarım, Karikatür, Fotoğraf Kategorisi: 1-2-3 dereceye girmeye layık eser bulunamadı. 
  Mansiyon: Rasim Güneş - İstanbul (Karikatür), Özer Çağlar - Gaziantep (Karikatür ), Tahir Akay - Antalya ( Fotoğraf ), Fatih Muhammet Topal - Trabzon  (Fotoğraf ), Çağlar Okur - Eskişehir  (Grafik Tasarım ) 
  Üniversite Kategori Resim ve Heykel Kategorisi: 1. Kemal Kahveci - Akdeniz Üniversitesi  (Heykel ), 2. Gülendam Girgin - Pamukkale Üniversitesi  (Resim), 3. Ali Çaka - Samsun 19 Mayıs Üniversitesi   (Resim) 
  Mansiyon: Halil Koç - Samsun 19 Mayıs Üniversitesi  (Heykel), Abdurrehim Güney - Akdeniz Üniversitesi  (Resim), Mehmet Demir - Akdeniz Üniversitesi  (Resim), Salih Ağaroğlu - Akdeniz Üniversitesi  (Resim), Vivian Nameere- Akdeniz Üniversitesi  (Resim) 
 
  Üniversite Kategori Grafik Tasarım, Karikatür, Fotoğraf Kategorisi: 1-2-3 dereceye girmeye layık eser bulunamamıştır. 
  Mansiyon: Yuşa Çelebi - Gaziantep Üniversitesi Gsf  (Karikatür ), Zeynep Karakaya - Kto Karatay Üniversitesi (Grafik Tasarım), Göksu Nur Özdemir - Kto Karatay Üniversitesi (Grafik Tasarım ) 
  Lise Kategori Resim ve Heykel Kategorisi: 1.Mehmet Emincan Güney - Atso Güzel Sanatlar Lisesi - Antalya (Resim), 2. Zeynep Bor- Mevlana Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi - İstanbul  (Resim), 3. Kerem Yiğit - Atso Güzel Sanatlar Lisesi - Antalya (Resim) 
  Mansiyon: Gamze Nur Eğri - Safranbolu İmkb Güzel Sanatlar Lisesi (Resim), Büşra Canıtez - Kumluca Anadolu Lisesi -  Antalya  (Resim), Zeynep Usluer - Alanya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi  (Resim), Berra Yağmur Kırımtay - Alanya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi (Resim), Ömer Davut Yiğit - Alanya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi (Resim) 
 
  Lise Kategorisi Grafik Tasarım, Karikatür, Fotoğraf Kategorisi: 1. Azime Kalkan - Kütahya Devlet Hatun Mtal - (Grafik), 2. Ayşe Şimşek - Kütahya Devlet Hatun Mtal - (Grafik), 3. Hatice Buzkan - Kütahya Devlet Hatun Mtal - (Grafik) 
  Mansiyon: Cennet Külcü - Boyabat Anadolu İhl - Sinop (Karikatür), Beyza Betül Karakaya - Yunus Emre Kız Teknik Ve Meslek Lisesi -Ankara (Grafik), Sevda Durgun - Kütahya Devlet Hatun Mtal - (Grafik), Büşra Korkmaz - Kütahya Devlet Hatun Mtal - (Grafik), Melissa Arıkan - Atso Güzel Sanatlar Lisesi  (Foto) 
 
  Ortaokul Kategori Resim ve Heykel Kategorisi: 1. İrem Bade Usta - İsabet Ortaokulu - Samsun (Resim), Berkehan Keser - Atabey Koleji - Osmaniye  (Resim), Irmak Ünal - Kasım Sacide Ener Ortaokulu - Adana (Resim) 
  Mansiyon: Şevval Köksal - Mehmet Soysaraç Ortaokulu - Kayseri (Resim), Tuna Gözükır-  Özel Denizli Seviye Ortaokulu (Resim), Birsen Umsu - Mehmet Soysaraç Ortaokulu - Kayseri (Resim), Sude Harput - Melahat Faraçlar Ortaokulu - Antalya (Resim), Nisa Demirezen - Mehmet Soysaraç Ortaokulu - Kayseri (Resim) 
  
 Ortaokul Kategori Grafik Tasarım, Karikatür, Fotoğraf Kategorisi: 1. Asya Arıcı - Fatih Sultan Mehmet İ.H.O - Sinop (Karikatür), 2. Aziz Göveli - Yaşar Topçu Yatılı Bölge Okulu - Sinop (Karikatür), 3. Zelihanur Maviş - Fatih Sultan Mehmet İ.H.O - Sinop (Karikatür) 
 Mansiyon: Senem Gündoğdu - Şehit Orkun Alparslan Kız İho- (Karikatür) 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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