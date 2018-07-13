Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 2.yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tarihi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan Türk Milletinin 2 yıl önce genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle yeni bir destan daha yazdığını kaydetti.Ülkenin 15 Temmuz 2016’da kanlı ve vahşi bir saldırıyla, tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Türel, “Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen FETÖ Terör Örgütü üyesi bir grup cuntacı asker, milleti ve milli iradeyi hiçe sayarak devleti ve hükümeti ele geçirmeyi amaçladı. Ancak bu hain darbe teşebbüsü milletimiz tarafından kahramanca engellendi. Aziz milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit edilen vatandaşlarımıza rağmen meydanı darbecilere bırakmayarak ülkesine ve milli iradeye kararlı bir şekilde sahip çıktı ve bu hain darbe teşebbüsünü bertaraf etti. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı o karanlık gecede Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşı ruhu bir kez daha tezahür etti ve milletimiz bir zafere daha imza atarak hainlere fırsat vermedi” dedi.Türel, “Ülkenin inançlı ve vatansever insanları 15 Temmuz gecesi o hain kalkışmaya karşı çıkmamış olsaydı ülkemiz geri dönüşü olmayan bir karanlığa mahkûm olacaktı. Yola çıktığı ilk günden bu yana milletin gücünü ve desteğini yanına alan Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yaşananlar karşısında vakur duruşu ile milletimize yol göstererek ülkemizin kaderini değiştirdi. Bu kader ümmetin kaderidir. Bu kader Müslüman Coğrafyasının kaderidir. 15 Temmuz bu bakımdan ülkemizin olduğu kadar Müslüman Coğrafyası için de son derece önemli ve anlamlıdır. O gün ve sonrasında yaşananlara şöyle bir baktığımızda milletimizin önünde hiçbir gücün duramayacağı tüm dünyaya bir kez daha ispat edilmiştir. Ve anlaşılmıştır ki bu saatten sonra hiçbir güç bizi bir kez daha sınayamayacak devletimiz ve milletimiz sonsuza dek payidar kalacaktır.”AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, “15 Temmuz 2016 gecesi millet iradesine yönelik hain FETÖ’nün giriştiği darbe girişimi milletimizin büyük kahramanlığı ile sonuçsuz kalmış, milletimiz içerdeki ve dışardaki tüm düşmanlarımıza en güzel cevabı vermiştir. Hiçbir zaman bağımsızlığından taviz vermemiş aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi demokrasiye ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkarak, darbecilere direnerek yeni bir dirilişin kapısını aralamıştır. Cumhuriyet tarihimiz boyunca darbelerle, hükümet krizleriyle, terörle ve vesayet odaklarının türlü oyunlarıyla kabuğuna sıkıştırılan ülkemiz 15 Temmuz’da büyük bir milli birlik ve beraberlik örneği göstererek kendi öz değerlerine yeniden dönmüştür. Milletimizin bu destansı kahramanlığı ülkemizin geleceği için son derece önemli bir kırılma noktası olmuş, Cumhuriyet tarihi boyunca demokrasimiz için atılamayan adımlar atılmıştır. Darbe girişimi sonrası ortaya çıkan “Yenikapı Ruhu” ile ülkemizin ayağındaki prangalar milletimizin güven ve desteği ile kaldırılmış, hain FETÖ’nün eli kanlı teröristlerinden titizlikle temizlenen yurdumuz yeni başkanlık sistemine geçerek daha güçlü bir yönetime sahip olmuştur” dedi.İHA