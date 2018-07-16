15 Temmuz’da tiyatro, mehteran gösterisi büyük beğeni topladı

15 Temmuz’da tiyatro, mehteran gösterisi büyük beğeni topladı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
       
  - 15 Temmuz’da tiyatro, mehteran gösterisi büyük beğeni topladı   

 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Antalya'Da düzenlenen etkinliklere Büyükşehir Belediyesi’nin mehteran ve tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.   
  Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent dahilinde düzenlenen her etkinlikte de yer almanın gururunu yaşıyor. Kültür ve sanata verdiği önemi tiyatrosu, konserleri, festivalleri ile gösteren Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde de yer aldı. Etkinlikler kapsamında “Fotoğraflarla 15 Temmuz” sergisi açarak anlamlı bir törenle gerçekleştirildi. Sahil Antalya Yaşam Parkı 25 No’lu plajda açılan sergi şehit ve gazilere adandı. Sergi bir süre daha açık kalacak. Serginin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Konyaaltı varyanttaki seyir terasında bir araya gelen binlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.  Yürüyüş Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı öncülüğünde gerçekleşti. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen yürüyüşte mehteran takımı yüreklere dokundu. 

  Gönüllere dokundu 
  Etkinlikler kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun (AŞT) gösterisi de etkinliklere damga vurdu. 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşların ve emniyet güçlerinin aileleri tarafından şehitlerine yazılan mektuplar sahne gösterisiyle sunuldu. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür Süpervizörlüğünde, Özer Tunca’nın danışmanlığını yaptığı, Hasibe Aygül Özgür’ün hazırladığı, İhsan Klavuz’un müzikleri ile AŞT oyuncularının sahnelediği, ‘Gönül Mektupları’ isimli tiyatral dramatik  gösteri büyük beğeni aldı. 

  “Geliştireceğiz” 
  Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, 15 Temmuz anısına gerçekleştirilen gösterinin sanatsal anlamda büyük bir eksikliğin giderilmesine vesile olduğunu belirterek, gelecek sene için daha da geliştirerek tüm Türkiye’ye örnek olacak bir tiyatral dramatik gösteri hazırlayacaklarını söyledi. Hazırlanacak gösteriyi AŞT sahnelerinde de sahneleyeceklerini anlatan Özgür, ‘Çanakkale ruhunu, İstiklal mücadelesini, 15 Temmuz destanı ile bütünleştirdik. Şehit yakınlarının mektupları adeta gönüllere dokundu. Allah bir daha yaşatmasın. Biz olan gerçekleri, dramatize ettik. Başkanımız Menderes Türel’in izni ile gerçekleştirdik. Bir anlam katabildiysek çok mutluyuz” dedi. 
 
AW445512_01AW445512_02AW445512_03AW445512_04AW445512_05AW445512_06AW445512_07


İHA                      
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bu ay başlıyor
Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu
Isparta Eğirdir’de orman yangını
ISPARTA FUNCİTY'DE KARAOKE BAŞLADI
Isparta'da kaza: 4 yaralı
SDÜ’den 15 Temmuz anma programı
Vali Günaydın’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Isparta’da şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine Milli Birlik Günü yemeği
FETÖ’den hapis cezasıyla aranan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
​ISPARTA DAVRAZSPOR'A TECRÜBELİ TEKNİK ADAM
YÖRESEL VE GEMLİK ZEYTİNLERİ KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Isparta’da unutulan kadın çantası bomba paniğine neden oldu
Nüfusta Yeni Dönem!
Isparta Eğirdir Motosiklet Festivali'ne yoğun ilgi
Isparta’da ‘insanlık ölmüş’ dedirten cinsten kaza
SSK emeklisine en az 1713 TL
Erdoğan'dan emeklilere ve gençlere büyük müjde!
HAS TAVUK ISPARTA'DA YENİ ŞUBELER AÇTI
BAŞKAN GÜNAYDIN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden önemli Duyuru!
Isparta’da planlı elektrik kesintileri
ISPARTA'DA GÖLLERİ KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ PROJE
Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu 13 Temmuz 2018
TARİHİ PINAR PAZARI BU TARİHTE AÇILIYOR!TARİHİ PINAR PAZARI BU TARİHTE AÇILIYOR!10 Temmuz 2018
Isparta’da 476 FETÖ sanığı hakkında mahkumiyet kararı verildi Isparta’da 476 FETÖ sanığı hakkında mahkumiyet kararı verildi 13 Temmuz 2018
DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!11 Temmuz 2018
Babası için okulunu, annesi için de işini bıraktı Babası için okulunu, annesi için de işini bıraktı 13 Temmuz 2018
Erdoğan yeni kabineyi açıkladıErdoğan yeni kabineyi açıkladı09 Temmuz 2018
Kurban fiyatları açıklandı 2018Kurban fiyatları açıklandı 201812 Temmuz 2018
Nüfusta Yeni Dönem!Nüfusta Yeni Dönem!14 Temmuz 2018
SSK emeklisine en az 1713 TLSSK emeklisine en az 1713 TL14 Temmuz 2018
Fener Rum Patriği Bartholomeos Eğirdir'de Fener Rum Patriği Bartholomeos Eğirdir'de 14 Temmuz 2018
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDUISPARTA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDU11 Temmuz 2018
Isparta polisinden alkol uygulaması Isparta polisinden alkol uygulaması 11 Temmuz 2018
FETÖ’den hapis cezasıyla aranan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı FETÖ’den hapis cezasıyla aranan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı 15 Temmuz 2018
Lavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyorLavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyor11 Temmuz 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 11 Temmuz 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisiIsparta’da planlı elektrik kesintisi10 Temmuz 2018
Isparta merkezli FETÖ operasyonu: 14 tutuklamaIsparta merkezli FETÖ operasyonu: 14 tutuklama13 Temmuz 2018
ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI!ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI!12 Temmuz 2018
Isparta'da Atatürk tablosu ahşaba üç boyutlu olarak işleniyorIsparta'da Atatürk tablosu ahşaba üç boyutlu olarak işleniyor10 Temmuz 2018
REKTÖR ÇARIKÇI MÜJDEYİ VERDİ PROGRAM BAŞLIYOR!REKTÖR ÇARIKÇI MÜJDEYİ VERDİ PROGRAM BAŞLIYOR!11 Temmuz 2018