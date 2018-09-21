) - Antalya’da 14 suçtan arama kaydı bulunan zanlı yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, projeli bir çalışma kapsamında Konyaaltı ilçesinde belirledikleri adrese baskın yaptı. Operasyonda ekipler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, silahlı yağma ve tehdit, hırsızlık' gibi suçlardan 14 kaydı bulunan cezaevi firarisi A.S.'yi yakaladı. Üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu kardeşinin kimliği elde edilen A.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA