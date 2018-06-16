- 130 bin TL'lik veresiye aşka 5,5 yıl hapis- Evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırılıp, para vermediği gerekçesiyle de aynı kadın tarafından bıçakla yaralanan adamın davası sonuçlandı- Mahkeme Emine Ş.’yi bıçakla yaralama ve tehdit suçlarından 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı- Karar sonrası çok sevinen Nasuh Özer:- "Aşk defterim herkese açıktır. Fakat o kişi parayı severse, defteri sevip imza atar"Antalya’da Emine Ş. isimli kadın tarafından evlenme vaadiyle dolandırıldığını, para vermeye devam etmediği gerekçesiyle de 3 yerinden bıçaklanıp tehdit edildiğini iddia eden 62 yaşındaki Nasuh Özer’in davası sonuçlandı. Mahkeme, Emine Ş.’yi toplam 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar sonrası adeta zil takıp oynayan Özer, daha önce verdiği paraları bir bir işlediği veresiye defterini göstererek, “Aşk defterim herkese açıktır. Fakat o kişi parayı severse, defteri sevip imza atar” dedi.Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Nasuh Özer'in 3 yıl önce vefat eden eşi Hacer Özer, 15 yıl önce aynı mahallede oturan Emine Ş. ile tanıştı. Evli olan Emine Ş., iddialara göre kocasının çalışmadığı ve içki içtiği gerekçesiyle durumlarının iyi olmadığını belirterek borç paraya ihtiyacı olduklarını Hacer Özer’e anlatmaya başladı. Bunun üzerine Nasuh Özer, Emine Ş.'ye yardım etmeye başladı. Verdiği tüm paraları defterine işleyen Nasuh Özer, yaptığı her ödeme için de senet düzenledi. Aradan geçen 12 yılın ardından Emine Ş., 3 yıl önce eşinin vefatıyla yalnız yaşamaya başlayan Nasuh Özer'e yine iddialara göre eşinden ayrıldığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi.Talebi olumlu karşılayan Özer, kendisinden para istemeye devam eden Emine Ş.'ye tarlasını da satarak 3 yıl boyunca para vermeye devam etti. Toplamda 15 yıl boyunca verdiği 130 bin lirayı gün gün defterine yazan Özer, bu ödemeler için de senet yapmayı ihmal etmedi. İlerleyen zamanda evlilik vaadiyle kandırıldığını düşünen Özer, 15 Kasım 2016 tarihinde Emine Ş.'nin tekrar para isteğine 'yok' cevabı verince, iddiaya göre Emine Ş. tarafından bacağından ve karnından bıçaklandı. Olayı mahkeme ve medyaya taşıyan Özer, daha sonra da Emine Ş. tarafından tehdit edildi.15 Mayıs 2018’de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinde görülen davanın 7. celsesinde sonucuna varıldı. Mahkeme, Özer’i bıçakla yaraladığı gerekçesiyle Emine Ş.'nin 5 yıl cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca Özer'in, tehdit edildiği gerekçesiyle açtığı dava, 4 Nisan 2018 tarihinde Antalya Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Dava sonucunda yine Emine Ş., Özer’i tehdit ettiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.Karar sonrası adeta zil takıp oynayan Özer ise verdiği 130 bin lira için haciz işlemlerini başlattığını ve bu tutarın faiziyle 172 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Emine Ş.’ye seslenen Özer, “Bana paramı vermediği takdirde her ay yüzde 25 faiz oluyor. 130 bin lira paramı geri vermesi için de yeniden dava açacağım. Bu parayı alacağım. Paramı öderse, dava açmayacağım” dedi.Emine Ş. ile artık evlenmek istemediğini ifade eden Özer, başka aşklara da açık olduğunu dile getirdi. Özer, “Veresiye aşk defterim herkese açıktır. Başka aşklara da gönlüm defter üzerine açıktır. Paramı sevmesin beni sevsin. Parayı severse, defteri sevip imza atar. İnsanlara artık güven olmuyor. Söz verip, yalan söylüyorlar” diye konuştu.İHA