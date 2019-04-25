​10. Gıda Mühendisleri Öğrenci Kongresi

​10. Gıda Mühendisleri Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonunun (TGDF) desteğiyle gerçekleştirilen 10. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) başladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, kongrede konuşma yaptı.


10. Gıda Mühendisleri Öğrenci Kongresi
- FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık: 
- "Dünyada herkese yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor"
- "Dünyada her yıl 3,4 milyon kişi aşırı kilodan dolayı hayatını kaybediyor"
- "Bebek ölümlerinin yaklaşık yüzde 45'i yetersiz beslenmeyle ilişkilidir"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, dünyada herkese yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen her 9 kişiden birinin kronik açlık çektiğini söyledi.
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonunun (TGDF) desteğiyle gerçekleştirilen 10. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) başladı.
FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Selışık, KSÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, küresel ölçekte gıda ve tarım alanında yaşanan gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.
Dünyada 2018 verilerine göre 820 milyon insanın yeterli gıdaya erişemediğini vurgulayan Selışık, bir taraftan da 672 milyon insanın obez olduğunu söyledi.
Selışık, bir tarafta açlık bir tarafta da şişmanlığın olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Dünyada herkese yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor. Dünya Gıda Güvenliği Beslenmenin Durumu 2018 raporuna göre 2017'de yaklaşık 821 milyon kişi kronik açlık çekmiştir. 1,9 milyar kişi, dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası aşırı kiloludur. Bu kişilerin 672 milyonu obezdir. Her yıl 3,4 milyon kişi aşırı kilodan dolayı hayatını kaybediyor. Bebek ölümlerinin yaklaşık yüzde 45'i yetersiz beslenmeyle ilişkilidir. Yaşa göre boy kısalığını içeren gelişme geriliği, 5 yaşından küçük 151 milyon çocuğu halen etkiliyor."
Selışık, 2030'a kadar açlığa son vermek gibi dünyanın aldığı ortak bir karar olduğunu vurgulayarak, bu hedefler doğrultusunda çalışıldığını ifade etti.
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da kentin tarım ve gıdadaki önemini anlattı.
Özkan, "Kahramanmaraş'ta sermaye birikiminin temelinde alın teri vardır. Tarıma dayalı bir sanayileşme sürecini bu kentte görüyoruz." dedi.
TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik de 27 alt sektör, 2 bin 500 civarında üye işletmeyle sektörü temsil ettiklerini belirtti.
Sektörün 4-5 milyar dolar civarında ithalat yaptığını ve 10 milyar dolar civarında da net ihracatçı olduğunu aktaran Menlik, hemen hemen tüm ham maddesini tarımdan alan, yüzde 200 civarında dış ticaret fazlası olan güçlü bir sektöre giriş yapılacağını öğrencilerin bilmesini istedi.
Menlik, "Bizim için gıda mühendisliği kıymetli. İstiyoruz ki hepimizin çok şikayet ettiği "Bu gıdaları niye bu kadar karalıyorlar' denildiği konularda kamuoyu aslında doğru kişinin gıda mühendisi olduğunu bilsin, gıda mühendisine sorsun çünkü siz, bizim için bu işin ehlisiniz." şeklinde konuştu.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal'ın konuşmasının ardından kongre, KSÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Dayısoylu'nun moderatörlüğündeki oturumlarla devam etti.
Kongre yarın sona erecek.
 









KAHRAMANMARAŞ (AA) - 
Yazdır
ısparta pizza sipariş
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SAV Belediye Başkanı İpekçi ilk nikahını kıydı
Vali Seymenoğlu Minik Kayakçılara Verdiği Sözü Tuttu
Vali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde Bulundu
Isparta'ya bilek güreşinde yeni Türkiye dereceleri geldi
3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e
Türkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da Yapılacak
Hedefimiz vatandaş odaklı hizmet
Karaciğer ve pankreas kanserlerinin tedavisinde yeni dönem
Karayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
​Türkmen Milli Şairi Mahdum Ouli Fragi SDÜ'de anıldı
Baka Yönetim Kurulu Toplantısı Antalya'da yapıldı
Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 2019
Isparta'da hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan programı
Isparta'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı 2019
Isparta'nın trafik sorunu için ilk adım
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'daki 23 Nisan kutlamaları
Bu fuar herkese kazandıracak
81 ilde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in 23 Nisan mesajı
Rektör Çarıkçı’nın 23 Nisan Mesajı
Iyaş Selçuklu Ortaokulu Öğrencilerin’den Anlamlı Resim Sergisi…
Isparta'da hastanedeki çocuklara 23 Nisan Sürprizi
Isparta'da ödüllü Sıfır Atık Yarışmasına katılım duyurusu
Isparta’nın Kültürel Mirası Klibi Yayında
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun 23 Nisan Mesajı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA ÇOCUK BAKIM BAKIMISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Karayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıKarayolları bildirdi Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı24 Nisan 2019
Isparta'da dolandırıcılık operasyonuIsparta'da dolandırıcılık operasyonu19 Nisan 2019
Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldüBurdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldü23 Nisan 2019
"Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen açığa alındı"Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen açığa alındı22 Nisan 2019
Isparta'da “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” AçılıyorIsparta'da “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor19 Nisan 2019
işte Isparta'ya Türkiye 3.'lüğü getiren projeişte Isparta'ya Türkiye 3.'lüğü getiren proje20 Nisan 2019
Türkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlikTürkiye'den İngiliz ve Alman cezaevlerine "kapı" gibi güvenlik23 Nisan 2019
Isparta'da kazanan takım BAL’a devam edecekIsparta'da kazanan takım BAL’a devam edecek22 Nisan 2019
Isparta’nın Kültürel Mirası: “Kaybetmek Yok”Isparta’nın Kültürel Mirası: “Kaybetmek Yok”18 Nisan 2019
Burdur'da otomobil devrildi: 1 yaralıBurdur'da otomobil devrildi: 1 yaralı18 Nisan 2019
​YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA'DA BULDU​YURTDIŞINDAN GELDİ ŞİFAYI ISPARTA'DA BULDU22 Nisan 2019
Türkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da YapılacakTürkiye’nin İlk Karanlık Gökyüzü Parkı Isparta’da Yapılacak24 Nisan 2019
Bu fuar herkese kazandıracakBu fuar herkese kazandıracak23 Nisan 2019
3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e3600 Ek gösterge için gözler Meclist'e24 Nisan 2019
Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemişUyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş18 Nisan 2019
Isparta'nın trafik sorunu için ilk adımIsparta'nın trafik sorunu için ilk adım23 Nisan 2019
Teke Yöresi Burdur'da buluşacakTeke Yöresi Burdur'da buluşacak20 Nisan 2019
Isparta'da Zirai Don Tehlikesine Dikkat!Isparta'da Zirai Don Tehlikesine Dikkat!19 Nisan 2019
Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 2019Isparta'da çocuklar için 23 Nisan çocuk şenliği 201923 Nisan 2019
Vali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde BulunduVali Seymenoğlu İslamköy’de İncelemelerde Bulundu24 Nisan 2019