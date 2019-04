Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonunun (TGDF) desteğiyle gerçekleştirilen 10. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) başladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, kongrede konuşma yaptı.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, dünyada herkese yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen her 9 kişiden birinin kronik açlık çektiğini söyledi.Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonunun (TGDF) desteğiyle gerçekleştirilen 10. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) başladı.FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Selışık, KSÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, küresel ölçekte gıda ve tarım alanında yaşanan gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.Dünyada 2018 verilerine göre 820 milyon insanın yeterli gıdaya erişemediğini vurgulayan Selışık, bir taraftan da 672 milyon insanın obez olduğunu söyledi.Selışık, bir tarafta açlık bir tarafta da şişmanlığın olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:"Dünyada herkese yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor. Dünya Gıda Güvenliği Beslenmenin Durumu 2018 raporuna göre 2017'de yaklaşık 821 milyon kişi kronik açlık çekmiştir. 1,9 milyar kişi, dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası aşırı kiloludur. Bu kişilerin 672 milyonu obezdir. Her yıl 3,4 milyon kişi aşırı kilodan dolayı hayatını kaybediyor. Bebek ölümlerinin yaklaşık yüzde 45'i yetersiz beslenmeyle ilişkilidir. Yaşa göre boy kısalığını içeren gelişme geriliği, 5 yaşından küçük 151 milyon çocuğu halen etkiliyor."Selışık, 2030'a kadar açlığa son vermek gibi dünyanın aldığı ortak bir karar olduğunu vurgulayarak, bu hedefler doğrultusunda çalışıldığını ifade etti.Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da kentin tarım ve gıdadaki önemini anlattı.Özkan, "Kahramanmaraş'ta sermaye birikiminin temelinde alın teri vardır. Tarıma dayalı bir sanayileşme sürecini bu kentte görüyoruz." dedi.TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik de 27 alt sektör, 2 bin 500 civarında üye işletmeyle sektörü temsil ettiklerini belirtti.Sektörün 4-5 milyar dolar civarında ithalat yaptığını ve 10 milyar dolar civarında da net ihracatçı olduğunu aktaran Menlik, hemen hemen tüm ham maddesini tarımdan alan, yüzde 200 civarında dış ticaret fazlası olan güçlü bir sektöre giriş yapılacağını öğrencilerin bilmesini istedi.Menlik, "Bizim için gıda mühendisliği kıymetli. İstiyoruz ki hepimizin çok şikayet ettiği "Bu gıdaları niye bu kadar karalıyorlar' denildiği konularda kamuoyu aslında doğru kişinin gıda mühendisi olduğunu bilsin, gıda mühendisine sorsun çünkü siz, bizim için bu işin ehlisiniz." şeklinde konuştu.KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal'ın konuşmasının ardından kongre, KSÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Dayısoylu'nun moderatörlüğündeki oturumlarla devam etti.Kongre yarın sona erecek.KAHRAMANMARAŞ (AA) -