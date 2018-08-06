Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde bu yıl ilki düzenlenen 1.Toroslar Günnercik Yayla Şenliği 10 binleri buluşturdu.Gazipaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 1.Toroslar Günnercik Yayla Şenliği temsili Yörük göçüyle başladı. Kepenek giymiş, kaval çalan çoban ve sürüsü, atların ve develerin yer aldığı Yörük göçü büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Adil Çelik, deve üzerinde Yörük göçüne katıldı ve halkı selamladı. 3 gün süren şenliğin en ilgi çeken bölümlerinden biri yöresel ve geleneksel oyunlar oldu. Yörüklerin yaylada en çok eğlendiklerin oyunların başında gelen cıngırtlaklar hiç boş kalmadı. Dik bir kazığın üzerinde duran 7-8 metre uzunluğundaki kütüğün her iki tarafına binen kişilerin dönerek eğlendikleri cıngırtlakla geçmişte oynayan ancak unutulan bu oyunu gören vatandaşlar, özledikleri bu oyunu hem oynadı hem de ilk defa gören çocuklarına oynattı.Yaşı ilerlemesine rağmen çocukluğunun en popüler oyununu yaylada gören Mustafa Şahin, kendini tutamadı ve cıngırtlağa bindi. Çocukluğunda en çok bu oyunu ve bir de "Arası kesme" diye bir oyun oynadıklarını belirten Şahin, " Çocukluğumu hatırladım. Güzel bir organizasyon. Böyle şenlikler halkın toplanmasına, dayanışmasına, tanışmasına vesile olan etkinliklerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.Cıngırtlağı ilk defa gören ve oynayan Arif Aylak, "Bu oyunun ne olduğunu bilmiyorum, burada ilk defa gördüm. Çok hoşuma gitti. Adı cıngırtlakmış. Çok zevkli" diye konuştu. Arif Aylak'ın babası Durmuş Aylak da şenliği çok beğendiğini ve en çok cıngırtlağın dikkatini çektiğini belirterek organizasyonu yapanlara teşekkür etti.Çocukluğunda cıngırtlak ile oynayanlardan biri olan Yusuf Şenol ise "Çocukluğumuzda bununla oynardık. Şimdi çocuğumu alışması için getirdim. Çocuğum ilk defa gördü ve çok beğendi. Bizim eskiden beri bildiğimiz bir oyun" diye konuştu.Torosları ve Yörük kültürünü merak ettiği için şenliğe katıldığını belirten Mustafa Selman Beren, "Çok güzel hoş bir atmosfer. Ben buralı değilim, burada memurum. Torosları, Yörük kültürünü merak ediyordum. Dolayısıyla buraya geldik. Çocuğumuzu gezdirdik, ona bu kültürü tanıttık. Vesilesiyle biz de deveye bindik. Belediyemize teşekkür ediyoruz, devamını diliyoruz. Seneye daha iyi bir şekilde katılacağımızı düşünüyorum" dedi.Şenlik alanında ayrıca yöresel oyunlar da sergilendi. Halat çekme, çuval yarışması, kaşıkla yumurta taşıma yarışması gibi yarışmalar ilgiyle izlendi. Halk oyunları gösterileri de ilgiyle izlenen etkinliklerden oldu. Şenlikte ayrıca bir hasta yararına 'Gara Cava' olarak bilinen 1977 model klasik motosiklet açık arttırma ile satışa sunuldu. Piyasa değeri yaklaşık 7 bin lira olan motosiklet 17 bin TL'ye satıldı.Akşam saatlerinde ise konserlerle katılımcılar doyası eğlendi. Alana kurulan çadırların yer aldığı "Günnercik Gökyüzü Evleri" kampında ilk kamp ateşini Başkan Çelik yaktı.Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise şenliğe vatandaşların gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını belirterek, "Toroslarımızı, yaylalarımızı, Yörük kültürümüzü anlatmak için uzun zamandır bu şenliği yapmak istiyorduk ancak yaylamızda elektrik olmadığı için uygun zamanı bekledik. Girişimlerimiz sonucu yaylanın elektrik ihalesi yakın bir zamanda yapıldı ancak biz daha fazla bekleyemedik ve bu yıl şenliğimizi yapma kararı aldık. Amacımız birliğimizi, beraberliğimizi arttırmak, Yörük kültürümüzü anlatmak, yaylalarımızı tanıtmak ve insanların bu güzelliklerini görmesini sağlamak. Yaptığımız etkinliklerle insanları geçmişe, çocukluklarına götürdüğümüzü düşünüyorum. İnşallah ilkini bu yıl yaptığımız şenliğimizi her yıl daha da geliştirerek yapmayı hedefliyoruz" dedi.İHA