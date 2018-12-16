1 Ocak'ta başlıyor! 2 bin 100 lira maaş alacaklar

Çalışanlar belli şartları taşıdıklarında işsizlik maaşı alabiliyor ancak Bağ-Kur'lu esnaflar bu haktan yararlanamıyor ve işsiz kaldıklarında büyük sıkıntılar yaşıyor. Hayata geçecek olan yeni düzenleme ile bu oluşan bu mağduriyetin önüne geçilecek.



Bu konuda bir çalışma yapılmış ve Ahilik Sandığı sistemi devreye alınmıştı. 1 Ocak 2019’dan itibaren Ahilik Sandığı devreye girecek.



İşini kaybeden esnaf Ahilik Sandığı sayesinde işsizlik maaşı alabilecek. 2019 yılında asgari ücret 2 bin lira olursa en yüksek işsizlik maaşı da 2.010 liraya çıkacak.



KAYNAK: AKŞAM