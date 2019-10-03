



İSTANBUL - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, İstikbal Mobilya Kayserisporlu yönetici Muhammed Ali Temel ve Aytemiz Alanyasporlu yönetici Metin Fahri Özçelik, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turundaki eşleşmeleri değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yukatel Denizlispor'un başkanı Ali Çetin, İçel İdmanyurdu ile eşleşmelerine ilişkin, "Bütün kulüplerimize başarılar diliyorum. Bize de İçel çıktı. İnşallah hayırlısı olur. Kura çekiminde tek başkan bendim sanırım. Akşam da Malatya yolcusuyuz. Yarın da Malatyaspor ile maçımız var. İnşallah oradan da başarılı bir şekilde dönüp, şehrimize verdiğimiz sözlere bir adım daha yaklaşmış oluruz. Bütün takımlara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de geride kalan 6 haftayı da değerlendiren Çetin, "Futbolda kazanmak da kaybetmek de var. İyi başlayıp iyi devam ettiğimizi düşünüyorum. Biz futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Hiçbir sorunumuz yok. Puan kayıplarımız tabii ki olacak. Biz her kayıptan bir ders çıkarmaya çalışıyoruz. İlk 5 hedefimiz var. Bu hedefimizden sapma gibi bir niyetimiz de yok. Denizlispor iddialı bir şekilde geliyor artık." şeklinde konuştu.





- Muhammed Ali Temel: "Kayserispor, Türkiye Kupası'nı ciddiye alan bir kulüp"





Kupada Bayrampaşa ile eşleşen İstikbal Mobilya Kayserispor'un yönetim kurulu üyesi Muhammed Ali Temel de "Kayserispor, Türkiye Kupası'nı ciddiye alan bir kulüp. Çünkü, kupayı Avrupa'ya açılan doğrudan bir yol olarak görüyoruz. İnşallah Kayserispor finale kadar gidecektir. Biliyorsunuz 2008 yılında kupayı almıştık. O kupanın yanına bir kupa daha eklemek istiyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edilmemesine ilişkin Temel, "Başkanımız ve yönetimimizle, ligde alınan başarısız sonuçları sadece hocaya bağlamak yanlış olur, diye düşündük. Hocamız tazminat almadan görevi bırakabileceğini belirtti. Ancak yönetim kurulumuz bu konuyu değerlendirerek, başarısız sonuçları hocaya bağlamanın en kolay yol olduğunu belirtti. Hocamızın devam etmesi konusunda bir karar aldık. İnşallah Kayserispor ligde istediğimiz, özlediğimiz, ligde üst sıralardaki yerini alacaktır. Büyük taraftarının da desteğiyle istediğimiz yerde olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik de kupada İnegölspor ile eşleşmeleriyle ilgili olarak, "İnegölspor geçmişte alt liglerde maç yaptığımız takımlardan. Bu sene de kurada çıktı. Artık maçı bekliyoruz." dedi.

Süper Lig'de hafta sonunda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Özçelik, "Beşiktaş sıkıntılı süreçten geçiyor olsa da Beşiktaş neticesinde. Zor bir maç olacaktır. Biz de iyi gidiyoruz, puanlar topladık. Bu hafta Beşiktaş ile oynayacağımız maçtan da puan almayı hedefliyoruz. Çünkü bizim hedefimiz var. İlk 5 içerisinde olmayı planlıyoruz. Bizim için zor maç olacak ama Beşiktaş için de zor maç olacak." ifadelerini kullandı.



