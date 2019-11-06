Yeni Malatyaspor zirve takibini sürdürüyor

Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen ve 10 haftada 17 puan toplayan Malatya temsilcisi, üçüncü sıradaki yerini korudu.

Yeni Malatyaspor zirve takibini sürdürüyor
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Isparta Düğün Salonları

MALATYA - Süper Lig'de son 4 haftada 3 galibiyet, 1 berabirlik alan ve puanını 17'ye yükselten BtcTurk Yeni Malatyaspor, zirve takibini sürdürüyor.

Ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayıp 17 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'nin averajla önünde üçüncü sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'de en parlak dönemini geçiren Malatya ekibi, bu sezon zorlu rakiplerini geride bırakarak zirve takibine devam ediyor.

Başarılı performans sürüyor

Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, ilk 10 haftalar itibarıyla en iyi başlangıcına imza attı.

Bu sezonun ilk 10 haftasını 17 puanla geçen sarı-siyahlı ekip, geçen sezon aynı dönemde 15 puan, ilk sezonu olan 2017-2018'de ise 14 puan toplamıştı.

Yeni Malatyaspor, ilk 10 haftada rakip fileleri 24 kez havalandırarak, ligin en golcü takımı konumuna geldi.

Malatya temsilcisini 19'ar golle Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor, 18'er golle Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor, 16'şar golle de Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK izledi.

En golcü isim Jahovic

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yeni transferlerinden Adis Jahovic, attığı gollerle takımını sırtlıyor.

Yaz transfer döneminde Konyaspor'dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki Makedon forvet, bu sezon ligdeki 10 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Adis Jahovic, ligde gol krallığı yarışında zirveyi Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ile paylaşıyor.

Sarı-siyahlı takımda Adis Jahovic'i Brezilyalı hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques 4 golle takip etti. Malatya ekibinde Mitchell Donald ile Thievy Bifouma 3'er, Eren Tozlu, Moryke Fofana ve Robin Yalçın ise 1'er gol kaydederken, 2 golü ise rakip takım oyuncuları kendi kalesine gönderdi.

İstanbul'daki 3 puan hasreti sürüyor

Sarı-siyahlı takım, üçüncü sezonunu geçirdiği Süper Lig'de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamadı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstanbul ekipleriyle dış sahada oynadığı toplam 11 karşılaşmadan 9 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.

2017-2018 sezonunda Kasımpaşa, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı maçları kaybeden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2018-2019 sezonunda ise deplasmanda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Kasımpaşa'ya yenildi, Medipol Başakşehir ile berabere kaldı. Malatya ekibi, bu sezon ise Kasımpaşa ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı.

"Zirve takibimiz sürecek"

Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Ligin 7. haftasında sahalarında 5-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçının ardından İttifak Holding Konyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarından 3 puanla ayrıldıklarını, bu hafta ise deplasmandaki Kasımpaşa müsabakasında son dakika golüyle galibiyeti kaçırdıklarını hatırlatan Pilten, gidişattan memnun olduklarını ifade etti.

Pilten, iyi bir takıma sahip olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa maçında iyi oynadık ancak son dakikada galibiyeti kaçırdık. Karşılaşmada çok talihsiz olduğunu düşündüğümüz, hiç istemediğimiz şekilde hakem tarafından gösterilen kartlarla hem oyun gücümüzü hem de moral ve motivasyonumuzu kaybettik. Karşılaşmadan 2-2 berabere ayrılarak, liderlikten olduk. Önümüzdeki maçlarda hakemlerin daha adil, daha objektif maç yönetmelerini temenni ediyoruz. Karşılaşmanın hakemi verdiği kararlarla maçın önüne geçti. Hakemin verdiği kararlar büyük tepkilere neden oldu. İnşallah budan sonra çıkacak kararlar daha adil olur."

"Hakemin öyle bir şey dediğini zannetmiyoruz"

Pilten, Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçında hakemin teknik direktörleri Sergen Yalçın'a yönelik söylediği iddia edilen sözlere ilişkin, "Biz tribündeydik, sosyal medyada hakeme yakışmayan ifadelerden bahsediliyor. Hakemin öyle bir şey dediğini zannetmiyoruz ancak konuyu da yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Ligde başarılı performanslarının süreceğine inandıklarını ifade eden Pilten, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa maçlarımızı oynamadan önce belirli bir kesim tarafından, 'Geçmişte UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu takımları, bir sonraki yıl küme düştü.' denildi. Bu durumu özellikle vurgulayarak, bizi demoralize etmeye çalıştılar. Biz BtcTurk Yeni Malatyaspor olarak bu beklentinin doğru olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Takım, yönetim ve en önemlisi taraftarlar kenetlenmiş vaziyette. Ligde mücadelemizi en iyi yere gelecek şekilde devam ettiriyoruz. Zirve takibimiz sürecek . Önümüzde Göztepe maçı var. Göztepe yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıkacak. Ligin güçlü, güzide ve başarılı takımlarından biri. İnşallah kazanan taraf biz oluruz."

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