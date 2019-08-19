MALATYA (AA) - Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

40. dakikada Fofana'nın soldan ortası sonrası arka direkte Jahovic'in indirdiği topa penaltı noktası civarında Bifouma bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada Elia'nın ceza sahası dışında sert şutunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı üzerine gelmesine rağmen güçlükle uzaklaştırdı.

Aynı dakika içerisinde Soner Aydoğdu'nun ceza sahası yayı gerisinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Yeni Malatyasporlu futbolcuların anlaşmazlığında topu kapan İrfan Can Kahveci, rakip yarı alanı kat ederek ceza sahasına girdi. Üçe bir pozisyonda takım arkadaşlarına pas vermek yerine şut çekmeyi tercih eden bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, açıyı kapatan Hadebe'ye çarparak kornere gitti.

57. dakikada Hadebe'nin geri pasında Farnolle'ün uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazanarak yeniden ceza sahasına düştü. Meşin yuvarlağı alan Demba Ba, sağdan son çizgiye indikten sonra pasını altıpastaki Visca'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda Farnolle, ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.

66. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Caiçara'nın altıpasa çıkardığı top, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle ters kanattan kornere çıktı.

67. dakikada İrfan Can Kahveci, Fofana ile girdiği mücadelede rakibine sert faul yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

68. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Guilherme'nin pasıyla sağ kanattan bindiren Bifouma, son çizgiye inerek topu yerden ceza sahasına gönderdi. Altıpas gerisine hareketlenen Guilherme, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlara gönderdi: 1-0.

73. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahasına giren Fofana, iki rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

76. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.

88. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Rahman Buğra Çağıran'ın pasıyla sağ kanatta topu alan Guilherme, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Uygun durumdaki Jahovic, arkasına düşen topa güçlükle müdahale etti. Makedon futbolcu yükseklik kazanan meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-0.

90+2. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Fofana, orta sahadan aldığı topla rakip yarı alanı kat ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. İki Medipol Başakşehirli futbolcudan sıyrılan Fofana, karşı karşıya vuruşunda topu kaleci Mert'in altından ağlarla buluşturdu: 3-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Muhabir: Emrah Gökmen



