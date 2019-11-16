KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, yamaç paraşütçüleri, Kestane Dağı'ndan kalkarak yaklaşık 150 kilometre mesafeye uçabiliyor.

Etrafı ormanlarla çevrili, eşsiz doğal güzelliklere sahip jeotermal kenti Simav'da, iş adamı aynı zamanda yamaç paraşütü eğitmeni Celal Akbulut tarafından ilk kez 5 yıl önce başlatılan yamaç paraşütü sporuna ilgi artıyor.

Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok bölgesinde uçuşlar yaptığını, ilçedeki ilk uçuş denemelerini ise 1760 rakımlı Kestane Dağı'nda gerçekleştirdiğini söyledi.

Uçuş denemeleri sırasında başına ilginç olaylar geldiğini anlatan Akbulut, "Buradaki bir köy yakınına doğru uçuş yaptığım sırada köylüler, 'Bir uçak düştü, uçağın pilotu da paraşütle atladı.' diye jandarmaya ihbarda bulunmuş. Jandarma da indiğim yere gelip 'Uçak nereye düştü?' dedi. Ben de yamaç paraşütçüsü olduğumuzu söyleyince çok şaşırmışlardı. Bir keresinde de maç oynanan stadyuma inmiştim." dedi.

Akbulut, daha sonraki süreçte birçok kişinin yamaç paraşütüne ilgi göstermeye başladığını ve uçan kişi sayısının 20'ye ulaştığını aktardı.

Simav'ın en önemli özelliğinin ise uzun mesafelere uçuş imkanı olduğunu ve jeotermal kaynaklar nedeniyle oluşan sıcak hava akımı sayesinde kış aylarında da uçulabildiğini belirten Akbulut, şöyle konuştu:

"Balıkesir Sındırgı'ya doğru yaklaşık 50 kilometre yelken bandımız var. Simav'da kilometrelerce ve saatlerce uçma imkanına sahibiz. Bu bölge yaz ve kış aylarında termik aktivitelerle birlikte uzun uçuşlara müsait. Buradan havalanıp 100-150 kilometre uçarak başka bir şehre inme ihtimaliniz çok yüksek. Simav, diğer uçuş bölgelerine göre yüksek tepelere sahip. Burası 1760 metre yüksekliğinde tepeye sahip. Muhteşem manzarası nedeniyle ayrı bir zevk yaşıyoruz."

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer de ilçede 5 yıl önce başlanan yamaç paraşütü sporuna ilgilinin her geçen sene arttığını söyledi.

Yamaç paraşütü sporunun ilçede gelişmesi için belediye olarak çalışmalar yaptıklarını belirten Biçer, "Simav'ın özelliği nedeniyle yamaç paraşütçüleri daha uzun mesafe uçma imkanına sahip. Bizler belediye olarak spor ve sporcunun her zaman yanındayız. İlçemizde yamaç paraşütü sporunun yaygınlaşması için belediye olarak her türlü desteği verdik. Uçuş bölgesine giden yollarda çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Endüstri mühendisi Emin Topaler de yaklaşık iki yıldan beri bu sporla ilgilendiğini dile getirerek, yamaç paraşütü sporcularının farkı görebilmeleri için Simav'da uçma çağrısında bulundu.

Muhabir: Muharrem Cin

