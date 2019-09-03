Yağlı güreş sevdalısı kentin pehlivanları destan yazıyor

Güreşte 7 bin lisanslı sporcunun bulunduğu Antalya'da pehlivanlar, başta tarihi Kırkpınar ve Elmalı güreşleri olmak üzere katıldıkları organizasyonlarda madalyaları topluyor - 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan çocuk güreşçiler de büyüdükler

Yağlı güreş sevdalısı kentin pehlivanları destan yazıyor
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Isparta Düğün Salonları


ANTALYA - OKTAY ÖZDEN - Ata sporu yağlı güreşin yoğun ilgi gördüğü Antalya'da yetişen pehlivanlar, katıldıkları müsabakalarda başarılarıyla dikkati çekiyor.

Güreşte 7 bin lisanslı sporcuya sahip Antalya'da, yağlı güreş ayrı bir öneme sahip. Kentte yaşayan 7'den 70'e sporseverler, adeta güreşle yatıp güreşle kalkarak Antalya'daki organizasyonların yanı sıra değişik illerdeki yağlı güreşleri de kaçırmıyor.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne de Antalya'dan çok sayıda güreşsever gitti. Edirne'deki Antalya rüzgarı, er meydanında da esti. Tüm boylara bakıldığında çoğu pehlivan Antalya adına güreşirken, bu durum finale de yansıdı. Finalde başpehlivanlığı elde eden Ali Gürbüz, hemşehrisi Orhan Okulu'ya karşı güreşti ve kazanan yine Antalya oldu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 11 yılda Antalyalı pehlivanlar Mehmet Yeşil Yeşil (2009-2010), Ali Gürbüz (2011-2012-2019), İsmail Balaban (2013-2017) ve Orhan Okulu (2015-2018) 9 kez şampiyon oldu.

Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski Tarihi Elmalı Güreşleri'nde ise Antalya Kumlucalı Orhan Okulu son 6 yıldır üst üste başpehlivanlığı kimseye kaptırmıyor. Okulu'dan önce iki yıl (2011-2012) son Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz, 2010'da ise yine Antalyalı Osman Aynur, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Şimdi kentte 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri heyecanı yaşanıyor. Yaklaşık 7 asırlık Türk'ün ilk er meydanı Elmalı'da "dualı çayırın aslanları", altın kemer için er meydanında kozlarını paylaşacak.

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan çocuk güreşçiler, bir gün örnek aldıkları başpehlivan ağabeylerinin seviyesine ulaşabilmek için disiplinle aralıksız çalışıyor.


- Hacıcaferoğlu: "Antalya'da güreş kültürü, sevdası var"


Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor kenti Antalya'nın ecdat yadigarı yağlı güreşin beşiği konumunda bulunduğunu söyledi.

Kentte Yörük kültürünün hakim olması nedeniyle ata sporu yağlı güreşin önemli yer tuttuğunu ifade eden Hacıcaferoğlu, "Yağlı güreş şüphesiz Antalya'da çok sevilen bir branş. Elimizdeki yağlı güreş organizasyonlarına baktığımız zaman, tıklım tıklım dolu tribünlere her yaş grubundan insanın özel ilgisi var. En kalabalık güreş seyircisini Antalya'da görüyoruz. Antalya'da güreş kültürü, sevdası var." diye konuştu.

Antalyalı pehlivanların sezon boyu değişik yerlerde yapılan güreşlerde birçok başarı elde ettiğine dikkati çeken Hacıcaferoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl yağlı güreşteki başarılara baktığımız zaman, Antalyalı pehlivanlar Kırkpınar'da 21 madalya kazandı. Altın kemeri de Antalya kazandı. Finalde yine Antalya'dan iki güreşçi izledik. Antalya'daki bu güreş sevdası, tamamen coğrafyamızın ve yöre halkının kültüründen kaynaklanan birtakım geleneklerimizin yaşatılmasından kaynaklanıyor. Bundan sonra da tüm branşlarda olduğu gibi Antalya'da güreşlerde hep yeni sayfa açılacaktır."

Yağlı güreşin yanı sıra minder güreşinde de Antalya'nın önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Hacıcaferoğlu, ilçelerde güreş antrenmanlarının sürekli yapıldığını, ihtiyaç duyulan spor malzemelerinin karşılandığını, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde güreş eğitim merkezlerinin bulunduğunu bildirdi.


- Çocuk güreşçilerin kürsü hedefi


"Tozkoparan" kategorisinde mücadele veren Antalyalı güreşçi Mehmet Mert Güngör (16), yağlı güreşe bu yıl başladığını belirtti.

Minderde güreşirken arkadaşının tavsiyesiyle yağlı güreşe geçiş yaptığını aktaran Güngör, "Ailem de destek veriyor. Ali Gürbüz'ü örnek alıyorum. Hedefim başpehlivan olmak. Elmalı güreşlerine de katılacağım. Elmalı'da kürsüde yer almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Ayak boyu"nda güreşen Onur Çelik (15) ise dört yıldır severek güreştiğini, Elmalı'da derece yapmak istediğini dile getirdi.


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