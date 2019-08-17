



Salon: Gloria Sports Arena



Hakemler: Gülümser Şahin, Yusuf Şahin



Türkiye: Kübra Akman, Naz Aydemir Akyol, Hande Baladın, Zehra Güneş, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım (Ebrar Karakurt, Cansu Özbay)

İtalya: Populini, Molinaro, Morello, Nkemdilim, Cecconello, Nwakalor (Scalo, Benedetta)

Setler: 25-22, 25-14, 25-17

Süre: 70 dakika (25, 22, 23)





ANTALYA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yendi.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki ikinci mücadelesine İtalya karşısında çıktı.

Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, rakibini 3-0 mağlup etti.

Kupadaki ilk maçında da Hırvatistan'ı 3-1 yenen milliler, turnuvada İtalya'yı 3-0, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup eden Sırbistan ile organizasyonun son gününde yarın karşılaşacak.