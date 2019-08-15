



Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Pınar Elma, Yusuf Şahin

Türkiye: Hande Baladın, Kübra Akman, Meryem Boz, Şeyma Ercan, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım)

Hırvatistan: Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Brcic (Deak, Gamma, Stanovic, Klaric)

Setler: 25-20, 25-18, 20-25, 25-13

Süre: 111 dakika (27, 30, 27, 27)





ANTALYA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-1 yendi.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki ilk maçına Hırvatistan karşısında çıktı.

Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, rakibini 3-1 mağlup etti.

Türkiye ve Hırvatistan'ın yanı sıra Sırbistan ile İtalya'nın da katıldığı özel turnuva, 17 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.