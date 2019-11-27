"Vodafone Karakartallılar" Beşiktaşlı futbolcularla buluştu

İSTANBUL (AA) – Vodafone'un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği "Vodafone KaraKartal Hareketi", her ay üyelerine antrenman ziyareti kazandırmaya devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan şirket, alanında bir ilk olan "Vodafone KaraKartal Hareketi" ile Beşiktaşlı abonelerine kazandırmaya devam ediyor.

"Vodafone KaraKartal Hareketi"nin ayrıcalıklarından “Antrenman Ziyareti” faydası kapsamında kasım çekilişini kazanan Abdülsemih Özkorkmaz, Şenol Çetinkaya, Kaan Koçak, Mehmet Özata, Ercan Özkan, Doğukan Taskan, Ferhat İlice, Ahmet Taylan ve Onur Ban isimli taraftarlar, Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmanda Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelerek keyifli bir gün yaşadı.





- Beşiktaş JK’ya 11 milyon TL’yi aşkın ek katkı





"Vodafone KaraKartal Hareketi" kapsamında Vodafone’un zengin tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş JK taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 5 ve 9 TL’lik destek paketleri ile takımlarına destek olabiliyor.

Bu paketler sayesinde aylık 1 ve 2 GB’lık sosyal medya internet paketlerine sahip olan taraftarlar ayrıca, Beşiktaş JK’nın kazandığı her maç için sosyal medyada geçerli olmak üzere 5 TL’lik destek paketinde 250 MB ve 9 TL’lik destek paketinde 500 MB Galibiyet Primi, takımla birlikte deplasmana seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ve kamp ziyareti, indirimli müze turu, imzalı forma, Kartal Yuvası indirimi, çocuğunu seremoniye çıkarma hakkı, Ayın Sürprizi gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor.

"Vodafone KaraKartal Hareketi" ile Beşiktaş JK’ya bugüne kadar 11 milyon TL’yi aşkın ek katkı sağlandı.

Açıklamaya göre, halihazırda Vodafone abonesi olanlar, "Vodafone KaraKartal Hareketi"ne katılmak için “BJK5” ve “BJK9” yazarak 1903’e SMS gönderebiliyor ya da “Vodafone Yanımda” uygulamasından başvurabiliyor. Vodafone abonesi olmayanların ise en yakın Vodafone Cep Merkezi’ne başvurması gerekiyor.

"Vodafone KaraKartal Hareketi" hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler "www.seninicinbesiktas.com" sitesini ziyaret edebilir.