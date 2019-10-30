İSTANBUL - Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na katılmak isteyip de kayıt tarihlerini kaçıran sporculara, 31 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek Maraton ve Spor Fuarı'nda geç kayıt imkanı sunulacak.

Vodafone Türkiye'nin açıklamasına göre, "İstanbul Senin, Durma Koş" sloganıyla 106 ülkeden 37 bin çipli koşucuyu ağırlamaya hazırlanan Vodafone İstanbul Maratonu, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Maratonda koşmak isteyip de kayıt fırsatını kaçıranlar, 31 Ekim-2 Kasım'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'nda geç kayıt yaptırabilecek.

Her yıl geleneksel olarak sınırlı kontenjanla sunulan geç kayıtların bu yıl fuarın ilk günü, 31 Ekim'de tamamlanması bekleniyor.