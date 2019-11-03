İSTANBUL - Türkiye'nin dünya şampiyonluğu kazanmış önemli atletlerinden biri olarak son döneme imzasını atan Ramil Guliyev, bu yıl 41'incisi düzenlenen İstanbul Maratonu'nda Roche Türkiye liderliğinde kurulan MS Platformu gönüllüleri ile halk koşusuna katılarak MS (Multipl Skleroz) hastalığına dikkati çekti.

Roche'tan yapılan açıklamaya göre, halk koşusuna katılan Ramil Guliyev'e MS hastaları, MS Platformu gönüllüleri ve Türkiye MS Derneği üyeleri eşlik etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ramil Guliyev, MS hastalığına ve MS hastalarının günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkati çekmek için böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Guliyev, MS'in hayatın sonu olmadığını, güncel gelişmeler sayesinde uygun bir tedaviyle hastalığın kontrol altına alınabildiğini aktararak, "MS hastalarının herkes gibi normal bir hayat sürebileceğini insanlara duyurmamız lazım. Ben de 41. İstanbul Maratonu'nda hayatımda ilk kez maraton koşarak MS Platformu'nun farkındalık çalışmalarına ve hastaların normal bir yaşama devam edebilmelerinde önemli bir etkisi olan fizyoterapi alabilmelerine destek olmak istedim." ifadelerini kullandı.





- "MS, tüm dünyada yaklaşık 2,3 milyon, Türkiye'de yaklaşık 75 bin kişiyi etkiliyor"





Türkiye MS Derneği Başkanı Dr. Melih Tütüncü de merkezi sinir sistemini etkilediği için hastanın yaşam kalitesini önemli derecede düşüren MS'in görülme sıklığının son yıllarda giderek arttığını vurguladı.

Tütüncü, MS'in, tüm dünyada yaklaşık 2,3 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 75 bin kişiyi etkilediğini belirterek, "Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülüyor. Özellikle genç erişkinlerde, 20-45 yaşlarında ortaya çıkan MS, hem dünyada hem de ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olarak kabul ediliyor. Kronik bir hastalık olması nedeniyle MS hastalarının doktor kontrolünde uzun yıllar takip edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.





