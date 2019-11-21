Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: "Ana hedefimiz futbolun ekonomik gücünü en yüksek seviyeye çıkarmak. Bunu sportif başarı ve marka değerini artırmamız sağlayacak" - "Futbol pastasını büyütmeliyiz. Süper Lig'in izlenme oranının artmasını s

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu
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Isparta Düğün Salonları


İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, ana hedeflerinin Türk futbolunun ekonomik gücünü en yüksek seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi.

Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Özdemir, Türkiye'nin dünya ekonomisinde söz sahibi bir ülke olduğunu belirterek, "Futbol ekonomisinde Avrupa'da 6. sıradayız. Futbolda 2 milyar dolara varan gelir hacmine ulaştık. Bu tabloda kuşkusuz en büyük gelir kalemini yayınlar oluşturuyor. Tribün, futbolcu satışı, sponsor ve reklam gelirleri de azımsanmayacak boyutta. Ana hedefimiz futbolun ekonomik gücünü en yüksek seviyeye çıkarmak. Bunu sportif başarı ve marka değerini artırmamız sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Takımlar arasındaki rekabetin Türk futbolunun uluslararası alandaki imajı açısından önem taşıdığına değinen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marka değerinin artması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı ile sık sık bir araya geleceğiz. Yapısal anlamda yapmamız gereken birçok iş var. Ortak hedefimiz için omuz omuza vermeliyiz. Futbol pastasını büyütmeliyiz. Süper Lig'in izlenme oranının artmasını sağlamalıyız. Yeni pazarlar yaratmalıyız. Gerekirse Süper Kupa'nın statüsünü değiştirip, 4 takıma çıkararak yurt dışında düzenlemek Türk futboluna önemli bir değer katacaktır. Güçlü ekonomi için gençlere mutlaka yatırım yapmamız gerekiyor."

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılma hakkı elde etmesinin futbol ekonomisine önemli bir katkısı olacağını vurgulayan Nihat Özdemir, "Avrupa'da birçok kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi gelirleriyle ayakta durmaktadır. Bunun için Avrupa kupalarına istikrarlı katılım ve başarının şart olduğuna inanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım göndermeliyiz. 12 yıldır tek takımla katılabiliyoruz. Son yıllarda arzuladığımız sonuçlardan uzağız. Bu tabloyu tersine çevirmek için var gücümüzle çalışmalıyız." diye konuştu.

TFF olarak Türk futboluna verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Özdemir, "Devletin futbola bu kadar yatırım yaptığı başka hiçbir ülke yok. Bunu büyüme için fırsata çevirmeliyiz. Mali disiplin kaçınılmaz. Denk bütçeye çok önem veriyoruz. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Kulüplerin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum. Futbol ailesi olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


- Mehmet Sepil: "A Milli Takım'ın başarısı çok önemli bir milat"


Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'ye katılarak elde ettiği başarının Türk futbolu için milat olabileceğini kaydetti.

Milli takımın çok önemli bir başarı kazandığının altını çizen Sepil, "Bu başarıyı dikkatle izleyip, sebeplerini doğru yere koymak gerekiyor. Kalıcı başarı olmanın özelliklerini taşıyor. A Milli Takım'ın kazandığı başarının Türk futbolu için çok önemli milat olabileceğini görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil, şunları aktardı:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak aynı başarıyı gösterdiğimizi söyleyemeyiz. Sebepleri bellidir. Tamamen kulüplerin ekonomik olarak bulundukları durum. Bunun farkındayız. TFF'nin yardımıyla kulüpleri ekonomik olarak doğru yola taşıyacak tedbirleri aldık. Kendi içimizde düzeltmemiz gereken şeyler için önemli başlangıç yaptık. Buna devam edeceğiz. Önümüzde birçok çalışma var. Ülke olarak çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın futbola ve spora ilgisi çok büyük. Bu konuda çok şanslıyız. Sorunlarımızı doğru teşhis ederek en uygun şekilde çalışmaya hazırız. Forumun Türk sporu için yararlı olmasını diliyorum."

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