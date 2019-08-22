ANTALYA - Erkekler Hentbol Süper Lig takımlarından CIP Travel Antalyaspor, Uluslararası CIP Travel Agency Hentbol Turnuvası'nın ilk gün maçlarında Arman Handball ile Göztepe'yi mağlup etti.
Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında, CIP Travel Antalyaspor, İran'ın Arman Handball takımını 29-22 yendi.
CIP Travel Antalyaspor, günün ikinci maçında Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar, günün ikinci maçını da 27-19 kazandı.
Üç takımın mücadele ettiği turnuva 23 Ağustos'ta sona erecek.