'Türk'ün ilk er meydanı' için nefesler tutuldu

Kırkpınar'dan daha eski olduğu belirtilen ve 1352'den beri namlı pehlivanların kispet giydiği "Türk'ün ilk er meydanı" Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, bu yıl 6-8 Eylül'de yapılacak.

'Türk'ün ilk er meydanı' için nefesler tutuldu
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Isparta Düğün Salonları

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve Kırkpınar'dan daha eski olduğu belirtilen 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni güreşseverler heyecanla bekliyor.

Bazı tarihi kaynaklara göre ilk Alperenlerin bölgeye yerleşmesiyle Türk ve Müslümanların çoğalıp kök saldığı Antalya'nın Elmalı ilçesi, ata sporu güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak da kayıtlardaki yerini alıyor

Namlı pehlivanların 1352'den beri kispet giydiği Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, bu yıl 6-8 Eylül'de yapılacak. "Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski Elmalı Yağlı Güreşleri, bu yıl 667. kez düzenlenecek.

Güreşseverlerin heyecanla beklediği organizasyonda, Kırkpınar'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz, Elmalı başpehlivanı Orhan Okulu, İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil başta olmak üzere 90'a yakın başpehlivan ile bin 500'ün üzerinde sporcu er meydanında olacak.

Ahmet Taşçı ve Orhan Okullu damga vurdu

Elmalı güreşlerine son dönemde Türk yağlı güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı ve Kırkpınar başpehlivanlığını 2015 ve 2018'de iki kez kazanarak Antalya'nın gururu olan Orhan Okulu damgasını vurdu.

Ahmet Taşçı, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında başpehlivanlığı üst üste 5 kez kazanarak rekor kırdı. Orhan Okulu ise geçen yıl elde ettiği zaferle organizasyonu 6. kez üst üste kazanarak Ahmet Taşçı'nın rekorunu geçmeyi başardı. Orhan Okullu, bu yılki güreşlerin de en iddialı başpehlivanları arasında yer alıyor

2 saat 15 dakikalık güreş hafızalardaki yerini aldı

Geçen yıl gerçekleştirilen 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, er meydanlarında eşine az rastlanır bir mücadeleye sahne oldu.

"Sarı fırtına" olarak anılan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, yarı finalde hemşehrisi ve kendisi gibi Kırkpınar başpehlivanı unvanına sahip Ali Gürbüz ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen ve 2 saat 15 dakika süren müsabakada, İsmail Balaban'ın babası Hasan ve dedesi Mehmet Balaban, er meydanına çıkarak, güreşin bitirilmesini istedi. Ailelerin araya girmesine rağmen güreşmeye devam eden İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü yendi.

Zorlu mücadelelerin ardından finale çıkan İsmail Balaban, aşırı yorgunluğa bağlı yaşadığı kramplar ve sakatlığı nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kalınca, Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı.

Güreşlerin sosyal yönü

Tarihi kaynaklardaki bilgiye göre Elmalı, amacı sağlıklı, sportmen ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek olan yağlı güreş geleneğini en iyi sürdüren bölgeler arasında yer alıyor.

Organizasyonun bir başka yönü de yöre halkının maddi ve manevi desteği ile yine yöre halkına fayda sağlayacak eserlerin yapılmasına katkı sağlanması. Tespitlere göre, Elmalı'da son otuz yılda güreş gelirleri ile Elmalı Lisesinin birinci katı, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı içme suyuna yardım, spor tesisleri ve Elmalı Müzesi yapımları için maddi kaynak sağlandı.

Kültür ve sanat şenlikleri olarak süre gelen Elmalı güreşleri, bir eğlence ve festival havasında geçiyor. İlçe halkı ve köylerden gelenler özellikle 1975'li yıllara kadar Mehter Takımı ve seyirlik oyun olan "Hart Hart Deveyi" izlemek için Cumhuriyet Meydanı'nı doldururlardı. Günümüzde ise güreşlerin başlangıcından bir hafta öncesinde sempozyumlar, sergiler düzenleniyor ve güreş günlerinden birkaç gün öncesi akşamları sanatçılar davet edilerek halk konserleri veriliyor.

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