ANTALYA - OKTAY ÖZDEN - Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye'nin spor organizasyonlarında tecrübesiyle öne çıktığını belirtti.

Bu yıl ikincisi Antalya'da 7-12 Kasım'da organize edilen 8 ülkeden 150 sporcunun katıldığı İşitme Engelliler Avrupa Karate ve Tekvando şampiyonalarını izlemek için kente gelen Iosif Stavrakakis, AA muhabirine, Türkiye'deki ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Türkiye'nin İşitme Engelliler Avrupa Karate ve Tekvando şampiyonalarının ikisini de almayı kabul etmesinin takdire şayan olduğuna işaret eden Stavrakakis, Türk yetkililere teşekkür etti.

Stavrakakis, Türkiye'nin işitme engellilerin sporuna özel hassasiyet gösterdiğini bildirdi.

Türkiye'nin bugüne kadar birçok uluslararası organizasyona ev sahipliğini gönülden kabul edip bunu başarıyla yerine getirdiğini anlatan Stavrakakis, şöyle devam etti:

"Artık ülkeler, ekonomik sıkıntılarından dolayı organizasyonlara ev sahipliği yapmayı kabul etmiyor. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ile görüşmemizde kendileri İşitme Engelliler Avrupa Karate ve Tekvando şampiyonalarına aday ülke olmayı kabul ederek, ev sahibi oldular. Biz de onayladık. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Türk makamlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Türk yetkililer, organizasyonları iyi şekilde yönetiyorlar ve çok sıcak ev sahipliği yapıyorlar. Türkiye'nin değişik spor branşlarına yönelik organizasyonlarda çok fazla deneyimi var. Türkiye, uluslararası organizasyonlarda inanılmaz aktif ve güçlü."





- Türk sporcular hep zirvede





Stavrakakis, EDSO olarak 21 farklı spor branşında faaliyet yürüttüklerini bildirdi.

"Bütün hedefimiz, işitme engellilerin sporunu daha ileriye taşımak." ifadesini kullanan Stavrakakis, işitme engelli Türk sporcuların performansından da övgüyle bahsetti.

Türk sporcuların tekvando ve karatede iddialı olduğunu vurgulayan Stavrakakis, "Türkiye, bu tarz spor branşlarında da çok güçlü, sayılı ülkelerden biri. Türk sporcular dünyadaki en iyi sporcularla zirvede çekişiyor. Türk sporcular, çok başarılılar. Spor federasyonları da onlar için bir şans." değerlendirmesinde bulundu.

Stavrakakis, Türkiye'nin 2017 yılında 97 ülkenin katılımıyla 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) Samsun’da ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Türkiye'nin bu organizasyonda en çok madalya kazanan dördüncü ülke olduğuna dikkati çeken Stavrakakis, şunları kaydetti:

"Biz Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu olarak olimpiyatların da bir parçasıyız. Deaflympics'e Avrupa'dan katılım gitgide artıyor. Belki duyanların olimpiyatlarıyla karşılaştırdığımızda İşitme Engelliler Spor Oyunları, ilk kez 1924 yılında Paris'te gerçekleştirildi. Çok eskiye dayanıyor. Paralimpik bile ondan daha sonra başladı. Biz aslında çok köklü ve güçlü bir organizasyona sahibiz. İşitme engelliler sporunu her geçen yıl daha da ileriye götürüyoruz. 2017 yılındaki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Samsun’da düzenlendi. Türkiye, orada da çok güzel, inanılmaz ev sahipliği yaptı. Orada çok güçlüydük. Türkiye'nin uluslararası organizasyonlara yapacağı ev sahipliğinin artması, böylece daha fazla gelişmesini diliyorum. İşitme engellilerin sporlarına daha çok destek verilmesi gerektiğine inanıyorum."



