"Türkiye futbol pazarı, Avrupa için çok ucuz"

- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Avrupalılar buradan oyuncu almak istiyor. Aslında oyuncular kendilerini futbola adasalar, gelişimlerini sağlasalar, Türkiye'den Avrupa'ya gitmek çok kolay" - "Türkiye'nin veremediği bonservis ücretlerini Av

"Türkiye futbol pazarı, Avrupa için çok ucuz"
spor
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Avrupalıların Türkiye'den oyuncu olmak istediğini, Türkiye'den Avrupa'ya gitmenin çok kolay olduğunu belirterek, "Türkiye futbol pazarı, Avrupa için çok ucuz. Avrupa'ya da gitmek zor değil. Önemli olan oyuncunun oraya gitmeyi istemesi." dedi.

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon bitmeden belirledikleri mevkilerde oynayabilecek oyuncuları izlemeye, profillerini çıkartmaya başladıklarını söyledi.

Bu doğrultuda şu ana kadar Aatif Chahechouhe, Ufuk Akyol ve Harun Kavaklıdere'yi takıma kazandırdıklarını aktaran Korkmaz, üç mevki için transfer yapmayı hedeflediklerine dile getirdi.

Başkan ve yöneticilerin transfer yapmak için çok çabaladığını, ama karşı taraftan kaynaklanan bazı şeyleri aşamadıklarını belirten Korkmaz, "Ya menajeri ya da kulübü problem çıkarıyor. Transferde oyuncularla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Ancak dış etkenler oyuncuların transferlerini engelliyor. Çok uğraşıyoruz, hala daha uğraşmaya devam ediyoruz. Bu oyuncuları Bolu kampında görmek istiyordum." diye konuştu.


- "Altyapıdan direkt ilk 11'e"


"Hayalim, iki sene sonra 5-6 genç oyuncuyu altyapıdan çıkarıp direkt ilk 11 oyuncusu olarak oynatmak" diyen Korkmaz, bunu yapabilecek, sağlayabilecek oyuncu grubunun ellerinde olduğunu, onları yetenek, profesyonellik ve sahadaki pozisyonları anlamında takip ettiklerini ifade etti.

Korkmaz, sezon başlamadan önce Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 28 kişilik kadro bildirmek zorunda olduklarını, yapılan oyuncu kısıtlamasının mantığını anlamadığını kaydetti.

Federasyonun bu kısıtlamayı kaldırması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Bir de altyapıdan dört kontenjan genç oyuncu alınmasını anlamıyorum. Yetersiz bir oyuncuyu kadroya yazmanın bir anlamı yok. Zaten yeterli olan oyuncuyu oynattık, oynatıyoruz, oynatmaya da devam edeceğiz. Kısıtlama nedeniyle bir kadro yapılanması yapıyoruz. Sergen Yatağan'ı 2. Lig takımı Bodrum Belediyespor'a gönderdik. Onu orada takip edeceğiz. Antalya'da alt liglerde yer alan Kemerspor, Serik Belediyespor gibi takımlar var. Onlara da oyuncu vererek, gelişimlerini sağlayacağız."


- "Türkiye ucuz bir pazar"


"Türk piyasası Avrupa piyasasına göre çok ucuz kaldı." diyen Korkmaz, Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya'daki alt lig takımlarının rahatlıkla bir oyuncunun bonservisine 3-4 milyon avro, oyuncuya da 1-2 milyon avro verebildiğini vurguladı.

Korkmaz, Türkiye'nin futbolda çok göz önünde olan pazar haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yusuf Yazıcı'nın Lille transferine çok sevindim. Bonservisi için ödenen para, Türkiye gibi ucuz bir pazarda çok yüksek görünüyor. Şu anda Türkiye futbol pazarı, Avrupa'nın gözünün önünde. Türkiye'de şampiyonluğa oynayan takımlar artık çok yüksek ücret veremiyor. Avrupalılar buradan oyuncu almak istiyor. Aslında oyuncular kendilerini futbola adasalar, gelişimlerini sağlasalar, Türkiye'den Avrupa'ya gitmek çok kolay. Artık zor bir şey değil. Çünkü, Türkiye'nin veremediği bonservis ücretlerini Avrupa çok rahat veriyor. Buna alt ligler de dahil. Türkiye futbol pazarı, Avrupa için çok ucuz. Türkiye çok önemli bir futbol pazarı oldu. Merih Demiral Alanyaspor'da altı ay oynadıktan sonra İtalya'nın Sassuolo takımına, oradan da Juventus'a transfer oldu. Elimizde çok yetenekli oyuncular var. Cengiz Ünder de bunlardan biriydi."

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