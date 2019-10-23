Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na doğru

Geçen yıl Turkish Airlines Open'ı kazanarak kariyerinde ilk kez unvan korumayı başaran İngiliz golfçü Justin Rose, üçüncü şampiyonluğunu hedefliyor - Justin Rose: "Her zaman olduğu yine güçlü rakiplerim olacak. Çok iyi hazırlanıp final raundu günü şampi

Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na doğru
spor 0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Golfte Avrupa turu takviminde 2013'ten beri yer alan Turkish Airlines Open, 7-10 Kasım'da bir kez daha dünyanın en iyi golfçülerini Antalya'da buluşturacak.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rolex Serisi kapsamında sezonun altıncı organizasyonu olma özelliği taşıyan Turkish Airlines Open, bu yıl ilk evi olan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübünde düzenlenecek.

Geçen yılki turnuvada üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanarak kariyerinde bir ilki gerçekleştiren İngiliz golfçü Justin Rose, bu yılki turnuvada da zafere ulaşıp Avrupa turunda 18 yıldır yapılamayan "aynı turnuvada üst üste üç şampiyonluk" hedefini gerçekleştirmeye çalışacak.

Rose, bu yıl da şampiyon olup üst üste üçüncü kez kazanırsa Avrupa turu tarihinde bunu başaran dördüncü oyuncu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, dünya sıralamasında dördüncü sırada bulunan Justin Rose, şu ifadeleri kullandı:

"Turkish Airlines Open'daki seriden çok memnunum. Antalya'da hem sahada hem de saha dışında çok güzel anılarım var. Ben ve ailem orayı çok seviyoruz. Her zaman sıcak bir şekilde ağırlanıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine güçlü rakiplerim olacak. Çok iyi hazırlanıp final raundu günü şampiyonluk için mücadele eden grup içinde olmak istiyorum."

İngiliz oyuncu, "Bu yıl Montgomerie Maxx Royal Golf Sahası'na dönüyoruz. Muhteşem bir saha olduğunu hatırlıyorum. Eminim yine mükemmel bir turnuva olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa turunda bir turnuvayı üç yıl üst üste kazanan son oyuncu 2000 yılında Colin Montgomerie olmuştu.

39 yaşındaki İngiliz oyuncu 2017 ve 2018 yıllarında kazandığı Turkish Airlines Open'da toplamda - 35 skora ulaşmıştı.

Rose'un Akdeniz'deki çıkışı 2012'de aralarında Tiger Woods ve Rory McIlroy'un da bulunduğu ve sekiz oyuncunun mücadele ettiği Turkish Airlines World Golf'ü kazanmasıyla başladı.

Tecrübeli oyuncu, daha önce dört kez geldiği Antalya'da en kötü sonucu üçüncü olduğu 2013 Turkish Airlines Open'da almıştı. Rose'a, Türkiye'nin tanıtımına yaptığı katkılardan ve örnek oluşturan sporcu kişiliği nedeniyle 2017 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından, "Üstün Hizmet Madalyası" verilmişti.



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