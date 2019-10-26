İSTANBUL - Türkiye'nin köklü kadınlar tenis organizasyonlarından QNB Finansbank Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası’nda üçüncü kez finale bir Türk tenisçi kaldı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, Milli tenisçi Pemra Özgen, Belaruslu raket Anna Kubareva ile karşılaştığı yarı final maçında rakibini 6-2 ve 6-1'lik skorlarla 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Özgen, finalde Rus raket Kamilla Rakhimova ile karşılaşacak.

Kadınlar dünya sıralamasında 222’nci sırada olan 33 yaşındaki milli tenisçi Özgen, Türkiye bir numarası unvanının da sahibi.

20-26 Ekim'de İstanbul TED Spor Kulübü’nde gerçekleşen turnuvada toplam 49 oyuncu kıyasıya mücadele etti.