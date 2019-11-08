ANKARA - Türk Telekom Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi'nde 10 Kasım Pazar günü OGM Ormanspor ile yapacakları derbi maça gelecek her taraftar için bir fidan bağışında bulunacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı kulüp, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında basketbolseverler adına fidan bağışlayacak.

Türk Telekom Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, "Ankaralı seyircileri hafta sonunda oynanacak maçımıza bekliyoruz." diyerek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Bugün Fidan, Yarın Nefes" mottosuyla başlattığı "Geleceğe Nefes" seferberliğine destek verdi.

Başkan Kıraç, hem kurum, hem de kulüp olarak gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği 'Geleceğe Nefes' seferberliği kapsamındaki çalışmanın içinde olmaktan kıvanç duyuyoruz. Böyle bir kampanyaya aynı zamanda spor vasıtasıyla destek olmak mutluluk verici. Ankaralı sporseverler OGM Ormanspor maçımıza ne kadar çok ilgi gösterirse onlar adına o kadar çok fidan dikilmiş olacak. Onun için bütün Ankaralı seyircileri hafta sonunda oynanacak maçımıza bekliyoruz. Gelin, Türkiye’nin temiz geleceğine beraber sahip çıkalım."















