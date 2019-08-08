Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman: Trabzon'a avantajlı bir skorla gitme gayreti bizi mutlu etti

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, ikinci yarıda çok iyi bir geri dönüş yaptıklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman: Trabzon'a avantajlı bir skorla gitme gayreti bizi mutlu etti
spor
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Isparta Düğün Salonları

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, 2-0 geriye düşmelerine rağmen avantajlı bir skor elde ettilerini aktardı.

Karaman, sezon başlangıçlarının her zaman zor olduğunu vurgulayarak, "Bugün bizim için daha da zordu. Bugün sahada ilk kez arkadaşlarıyla forma giyen oyuncularımız vardı. Bunun zorluğunu biliyorduk ama geçen seneden kalan bizim bir oyun karakterimiz var. Bu kadar zorlanacağımızı açıkçası düşünmemiştik. İlk yarı bize yakışmayacak şekilde pas hataları yaptık. Bu hatalar kalemize tehlike olarak döndü." diye konuştu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha iyi oynadıklarını ve önemli bir geri dönüşe imza attıklarını anlatan Ünal Karaman, "Elbette zorluk olacak bu zorluğu yaşayacağımızı biliyorduk ama şükürler olsun iyi bir dönüş yaptık. Hata yapmadık mı elbette hata yaptık. Ortaya konan mücadele, teslim olmama, pes etmeme ve Trabzon'a avantajlı bir skorla gitme gayreti bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Karaman, Trabzonspor'a yeni katılan futbolcuların ikinci yarıda takıma farklı bir hava kattıklarına değinerek, "Maçın ikinci devresinde hata yapmakla beraber kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Her geçen gün oyunumuzun üzerine koyarak, Trabzon'da daha iyi bir görüntü vereceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcuların birbirine uyumunun sorulması üzerine, sezon başı antrenmanların oldukça yüklemeli geçtiğinine dikkati çeken bordo-mavili takımın teknik direktörü, "Antrenmanlar yüklemeli geçince oyuncularımız merkez sinir siteminde sorun yaşayabiliyor. Bu sorunlar birkaç hafta daha devam edecek. Ama ben bu oyuncularımın uyum ve birbirini tanımayla ve ekstra birbirlerine verdikleri destekle sürecin daha da kolay aşılacağına inananlardanım. Elbetteki zorluklar olacak." yorumunu yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, en kısa sürede arzu ettikleri futbolu sahaya yansıtacaklarını sözlerine ekledi.

Sparta Prag cephesi

Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek, iyi ve kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını ve basit hatalarla 2 gol yediklerini kaydetti.

Skor avantajını yakalayamadıklarını dile getiren Jilek, tur atlamak için deplasmanda mücadele vereceklerini belirtti.


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