Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman: Elimizden gelen bütün çabayı gösterdik

Karaman, "Belki ülkemizin ve camiamızın bizden beklediği sonuç elde edilemedi ama şartlar ne olursa olsun temsil noktasında elimizden gelen bütün çabayı gösterdik." dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman: Elimizden gelen bütün çabayı gösterdik
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Isparta Düğün Salonları

TRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında yarın İspanya temsilcisi Getafe'yi konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, karşılaşması öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Karaman, yoğun bir maç temposu içerisinde olduklarını, bunun da takım üzerinde yorgunluk oluşturduğunu söyledi.

Karaman, UEFA Avrupa Ligi'nde aldıkları sonuçları değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Birkaç yıldır Avrupa mecrasından uzak olan takımımız, yaşadığı bazı sorunlara rağmen oyuncularımızın ve camiamızın dik duruşu sayesinde bu imkanı yakalayıp fırsata çevirme durumuyla karşılaştı. Bundan bir rahatsızlığımız yok ancak Avrupa kupalarına başlarken bizden daha üst puandaki rakiplerle eşleşmemiz ve yaşadığımız bazı lig başlangıcı ve sürecindeki zorluklar biliniyor. Belki ülkemizin ve camiamızın bizden beklediği sonuç elde edilemedi ama şartlar ne olursa olsun temsil noktasında elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. Oynayan oynamayan bütün oyuncularım anı yaşadı. Bu konuda önce milletimizden ve camiamıza gönül verenlerden özür diliyoruz."

Grupta yarın karşılaşacakları Getafe'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Karaman, ne yaptığını bilen ve kadro derinliği olan bir rakibe karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Ünal Karaman, futbolcularının göstereceği mücadelenin samimi olacağına işaret ederek, "Umuyoruz ve bekliyoruz ki temsilde hata yapmayalım, bizleri üzecek, zor duruma düşürecek ve taraftarımızı üzecek bir sonuçla eve göndermeyelim, çabamız ve gayretimiz bu yönde olacak. Oyuncularıma da güven içinde olduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"En büyük korkumuz, en büyük yarışımız kendimizle"

Karaman, rakibe saygıyı ön planda tutmalarına karşın hiçbir takımdan korkmayacaklarına dikkati çekti.

Trabzonspor'un, Avrupa'da olma sıklığının artmasıyla beraber başarıların elde edileceğini dile getiren Karaman, şöyle devam etti:

"Biz birçok konuda rakibe saygıyı ön planda tutarken bunun şu şekilde algılanmasını doğru bulmayız, oynayacağımız hiçbir rakipten korkmayız çünkü bizim en büyük korkumuz, en büyük yarışımız kendimizle. Bunu bu şekilde aşmaya gayret ederiz. İkincisi yine ben ve benim tesirim altındaki grup için söylüyorum, haddimizi biliriz. Biz Avrupa Ligi'ne katıldık diye kendimizi Kaf Dağı'nda görmeyeceğiz. Evet, biz Avrupa Ligi'ne katıldık ama en zayıf takım olarak katıldık. Bizden güçlü takımların ve Avrupa geçmişi olan takımların grubuydu. Korku yok, yılgınlık yok ama reel bir şekilde haddi bilerek durum değerlendirmesi var. Dediğim gibi biz uzun yıllar Avrupa'ya katılma alışkanlığını camiaya kazandırabilirsek belki daha üst torbalardan kuraya katılıp bizden daha güçsüz diyebileceğimiz takımları grubumuza dahil edip daha farklı başarılar elde edebiliriz. Onun için adım atmak gerekiyor."

"Bu tarz müsabakalar olgunlaşmaları açısından bir fırsat olacak"

Takımdaki her oyuncunun Trabzonspor formasını her maçta giymeye aday olduğunu ifade eden Karaman, "Yine harman yapacağımız bir müsabaka olacak. Tabii ki Trabzonspor gerçeğini bizler kadar sizler de biliyorsunuz. Ancak her kriz ortamı kendi içinde nasıl fırsat saklıyorsa birçok oyuncumuz açısından da bu tarz müsabakalar olgunlaşmaları açısından bir fırsat olacak. Bu şekilde tecrübe edecekler. Mevlana'nın güzel bir sözü var, 'Zor olacak ki imtihan olsun.' Biz imtihanımızın farkındayız. Gideceğimiz mesafenin ve alacağımız sonucun anlık başarılarla bizi farklı noktaya koymasına müsaade etmeyeceğiz, her daim gelişmeye ve öğrenmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erce Kardeşler: Trabzonspor sahaya kazanmak için çıkar

Trabzonspor'un kalecisi Erce Kardeşler, Getafe maçını, iddiaları olmamasına rağmen önemsediklerini belirtti.

Taraftarlardan bu maçta destek beklediklerini kaydeden bordo-mavili ekibin 25 yaşındaki file bekçisi, şunları söyledi:

"İddiamız olmasa da ne olursa olsun Trabzonspor sahaya kazanmak için çıkar. Hocamızın da bize söylediği gibi bizim yarışımız her zaman kendimizle. Hangi rakibin ne kadar güçlü olduğu önemli değil, biz kendimizle ne kadar iyi yarışırsak kendimizi o kadar üst seviyeye çıkartırız. Bizim gibi rotasyon oyuncuları için bu tarz maçlar, önemli maçlar. Hocamız da sağ olsun, bu tarz maçlarda bizi her zaman değerlendirdi. Biz de hocamızın yüzünü kara çıkarmamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz."

Jose Bardalas: Karşımızda büyük bir takım var

İspanya temsilcisi Getafe'nin teknik direktörü Jose Bardalas da orta saha oyuncusu David Timor ile maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

İspanya ekibinin teknik direktörü, Trabzonspor karşılaşmasının kolay olmayacağını belirterek, "Futbolda her zaman ihtimaller var ve önümüzdeki maç zor. Oynadıktan sonra göreceğiz. Karşımızda büyük bir takım var ve Türkiye liginde yeri çok önemli. Her bir futbolcusu ayrı yeteneklere sahip. Güçlü bir takım ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Ligi'nde kazanmanın zor olduğuna değinen Bardalas, şunları kaydetti:

"Ancak takımımın morali yerinde ve evimizde oynadığımız son maçı da düşünürsek güzel bir lig oluyor şu anda. Takımın kendine güveni de oldukça yerinde. Bu da son şansımız ve tabi ki kolay olmayacak. Maç yorgunu olmamıza rağmen elimizden geleni yapacağız. Önümüzde zor maçlar var ve takvimimiz çok yoğun. Yarında mücadeleci bir ekiple karşılaşacağız. Onlara da en iyi yanımızı göstermek zorundayız. Oyuncularımızı da buna göre değerlendireceğiz."

David Timor ise grupta yapacakları son iki maçı çok önemsediklerini ve Avrupa Ligi'nin hiç kolay olmadığını söyledi.

Trabzonspor'u 1-0 yendikleri grubun ilk maçını anımsatan Timor, "Her iki takım için de ilk maç önemliydi. Biz o maçta bir zafer kazandık. Yarın da yine bir zafer kazanacağımızı umuyoruz. Oldukça hırslıyız ve iki takım için de önemli bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Getafe maçına hazır

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman gerçekleştirdi. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Daniel Sturridge ve Ahmet Canbaz katılmadı. Çek futbolcu Filip Novak ise takımdan ayrı çalıştı.

Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Getafe müsabakasının taktik provasının yapıldığı öğrenildi.

Konuk takım ise karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda teknik direktör Jose Bordalas yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı kaydedildi.

Muhabir: Hakan Burak Altunöz

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