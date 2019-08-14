Trabzonspor-Sparta Prag maçına doğru

- Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek: "İlk maçta rakibin zayıf yanlarını daha net gördük. Yarın bu zayıf yanlara göre çalışıp turu geçmek istiyoruz. Yeterince bu gücümüz var" - Savunma oyuncusu Costa Nhamoinesu: "Beraberlik gibi bir skor kafamızd

Trabzonspor-Sparta Prag maçına doğru
spor
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Isparta Düğün Salonları


TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Trabzonspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Sparta Prag'ın teknik direktörü Vaclav Jilek, ilk maçta bordo-mavili ekibin zayıf yanlarını gördüklerini ve buna göre çalıştıklarını belirterek, turu geçmek istediklerini söyledi.

Çekya temsilcisinin teknik direktörü, maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda, savunma oyuncusu Costa Nhamoinesu ile basın toplantısı düzenledi.

Jilek, yarın bordo-mavili takımın taraftar desteğine vurgu yaparak, "Böyle bir ülkede taraftar önünde sahaya çıkarken dünyanın neresinden gelirse gelsin tüm antrenörler heyecanlı olur. Dolayısıyla ben de heyecanlıyım. Evinde oynayan Trabzonspor gibi hücumu kaliteli takıma karşı farklı savunma yapacağız. Etkili oynayacağız, hücumda da. Önce rakibi durdurup sonradan üstünlüğü ele geçirmek istiyoruz." dedi.

Cezaları nedeniyle ilk maçta oyuncularının boş tribünler önünde oynadığını dile getiren Çek teknik direktör, "Atmosfer çok daha farklıydı. Avantajı hissedemedik belki de taraftar yanımızda olsa bizi ileriye doğru iter ve son dakikalarda düşmemizi engellerdi. Rakibin ateşli taraftarı olduğunu biliyoruz. Bizi etkilememesi için önlemlerimizi aldık. Bu duruma karşı oyuncuları hazırlamaya çalıştık. Yarınki atmosferden etkilenmeyeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Jilek, Semih Kaya'nın da diğer oyuncuların da hazır olduğunu belirtirken, maç öncesi kadroyla ilgili net bir şey söylemeyeceğini anlattı.

Rövanşta alınacak 3-3 veya 4-4'lük sonuçların kendilerine turu geçmek için yaradığını ifade eden Jilek, şunları kaydetti:

"Ancak ben yarınki maçta bu kadar gol beklemiyorum. Yarın savunma ağırlıklı oynayacağız. Rakibin hata yapmasını bekleyeceğiz. İlk gol çok önemlidir. Maçın gidişatı değişebilir. Öncelikle amacımız savunmada daha farklı, daha sağlam durup rakibin açıklarını aramak, rakibin kalesinde tehlikeler yaratmak. Rakip sahanın her yerinde tehlike yaratacak, kaliteli bir takım. Bizim kadromuz hazır. İlk maçta rakibin zayıf yanlarını daha net gördük. Yarın bu zayıf yanlara göre çalışıp turu geçmek istiyoruz. Yeterince bu gücümüz var."


- Costa Nhamoinesu'nun açıklamaları


Sparta Prag'ın savunma oyuncusu Costa Nhamoinesu, iki maçın birbirinden farklı olacağını belirterek, "Orada boş tribünlere oynadık. Burada ise dolu stada karşı oynayacağız. Bu maçın temposu farklı olacak, taraftar Trabzonspor'a güç verecektir. Bizi daha zor bir maç beklediğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Her maçı kazanmak istediklerini ifade eden Costa, "Beraberlik gibi bir skor kafamızda yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kaliteli rakip var, zor bir maç bizi bekliyor. Hayal kırıklığına uğramadan turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir zaman sahaya hayal kırıklığına uğramak için çıkmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Costa, savunmada yaşadıkları problemler konusunda da "Özellikle bireysel hatalar yaptık. Bunları düzeltmek için çalışıyoruz. Savunma sadece savunmada oynayanların değil, 11 oyuncunun işi. Takımın makine gibi çalışması lazım. Tüm parçalar gibi. Nerelerde sorun olduğunu biliyoruz. Bunu düzeltmek için daha iyi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


- Sural için teşekkür


Bir basın mensubunun "Geçen sezon trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural için herhangi bir anma düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine kulüp medya yetkilisi açıklamada bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na, Prag ve Ankara'daki büyükelçiliklere yaptıkları yardım, gösterdikleri misafirperverlik ve anlayış için çok saygı duyduk, minnettar kaldık. Sural'ın ailesi ile temastayız. Onlar üzerinden Alanyaspor camiasına, çalışanlarına, yöneticilerine çok teşekkür etmek istiyoruz. Bilmiyorum yarın gelecekler mi, gelirlerse yüz yüze de teşekkürlerimizi iletiriz. Josef'in ailesine, oğluna, kardeşine ne kadar yardımcı olduklarını, dertlerini unutturmak için neler yaptıklarını medya üzerinden ve aile üzerinden öğrendik. Yarın gelirlerse teşekkür etmek için onlarla doğrudan iletişim kurmak isteriz. Josef'in ailesine biz de acılarını unutturmak için yardım etmek isteriz. Alanyaspor'un bunu yaptığını biliyoruz. Çok büyük saygı duyuyoruz."

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