KRASNODAR - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Rus temsilcisi Krasnodar'a konuk oldu.

Maçın 2. dakikasında Manuel Fernandes'in ceza alanı sağ çaprazından yerden vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler yatarak topu çeldi.

26. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin pasında yakın mesafeden Avdijaj'ın yerden şutunda top, kaleci Kritsyuk'ta kaldı.

27. dakikada Krasnodar öne geçti. Sağ tarafta Olsson ile verkaç yapan Manuel Fernandes'in sert vuruşunda, savunmada Serkan Asan'a çarpan top filelerle buluştu: 1-0

34. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Suleymanov'un pasında yakın mesafeden Manuel Fernandes, topuğuyla topu kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 2-0

42. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Kritsyuk sağ tarafına yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Krasnodar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Suleymanov'un sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde yükselen Spajic'in kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler, sağ üst köşeye doğru giden topu dışarı gönderdi.

70. dakikada rakiplerinden sıyrılan Ahmet Canbaz'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Kritsyuk, topu kontrol etti.

86. dakikada Serkan Asan'ın hatasında topla buluşan Ignatyev, kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Erce tehlikeyi önledi.

89. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza alanı sağ çaprazından yerden şutunda kaleci Kritsyuk, topu kontrol etti.

90+3. dakikada Krasnodar, skoru 3-0'a getirdi. Sol taraftan Stotski'nin kullandığı köşe atışında savunmanın dokunamadığı topu arka direkte Ignatyev, kafayla filelere yolladı: 3-0

90+4. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye indirdi. Ceza alanı çizgisi yakınında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme, sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Kritsyuk'un solundan filelere gönderdi: 3-1

Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla bir puanla son sırada kalan bordo-mavili ekip, son 2 hafta öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi.

Muhabir: Selçuk Kılıç