Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi.

6. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlak, son anda savunmaya çarparak kornere gitti.

11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın sağdan ortasında, ceza alanında altıpas içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

23. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, kaleci Nita topu güçlükle çeldi. Dönen topu yakın mesafeden tekrar Abdülkadir tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak Nita'da kaldı.

45. dakikada Kanga'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa Plavsic vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+3. dakikada Kanga'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Radakovic'in yakın mesafeden yatarak vuruşunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde kapadı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

55. dakikada hızlı gelişen Sparta Prag atağında, Tetteh'in pasında ceza alanı dışı sağ çaprazından Kanga'nın şutunda, top yandan auta gitti.

66. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından plase vuruşunda, kaleci Nita'yı geçen top yandan auta çıktı.

69. dakikada Ekuban'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda, kaleci Nita'yı geçen top yandan auta gitti.

78. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Kanga'nın pasında ceza alanı sol çaprazında Hlozek, plase vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-1

88. dakikada Sparta Prag'da ikinci sarıdan kırmızı kart gören Plavsic, oyun dışında kaldı.

90. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Pereira'nın pasında sağ çaprazda Abdülkadir Ömür'ün şutunda kaleci Nita, topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan yerden pasında altıpas içinde Ekuban'ın dokunduğu topu, kaleci Nita önledi.

90+3. dakikada Pereira'nın pasında ceza alanı çizgisi önünde Obi Mikel'in şutunda kaleci Nita, topu kornere çeldi.

90+5. dakikada Sosa, ceza alanı sağ çaprazında Mandjeck ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Kehlet, penaltı noktasını gösterdi. 90+6'ncı dakikada Nwakaeme'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Nita, sağ tarafına gelen topu yatarak iki hamlede kontrol etti.

90+8. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Bordo-mavili ekibin hızlı gelişen atağında, orta alanda Pereira'nın pasında topu kontrol eden ve ceza alanına sokulan Novak, kaleci Nita ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.